Relleu a la presidència del Consell Comarcal d'Osona: Marçal Ortuño substitueix Gerard Sancho

L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño (ERC), ha estat elegit nou president del Consell Comarcal d'Osona en substitució de Gerard Sancho (Junts), batlle de Sant Hipòlit de Voltregà, que ocuparà ara la vicepresidència. El relleu s'ha formalitzat aquest dimecres en el marc d'un ple extraordinari.

El canvi és fruit del pacte de govern que juntaires i republicans van teixir després de les eleccions municipals del maig del 2023. En aquells comicis, ambdues formacions van empatar en nombre de consellers -amb 11 cadascú- i, per a governar l'ens, van arribar a l'acord -amb els suports dels Independents d'Osona, el PSC i Ara Pacte Local- que Sancho seria investit president de l'ens comarcal els dos primers anys de mandat i, arribats a l'equador d'aquest, Ortuño li prendria el relleu.

Una continuïtat renovada

Marçal Ortuño ha encetat el seu primer discurs com a nou president del Consell Comarcal d'Osona lamentant els fets ocorreguts aquest dimecres a Torelló -d'on és alcalde-, on un home ha matat a la seva mare de 80 anys.

En referència a l'ens comarcal, el republicà ha explicat que la intenció del canvi de presidència "és seguir el mateix camí marcat": "Estem desplegant actuacions que tenen un sentit clar, compartit i que responen als objectius pactats al principi del mandat", ha dit Ortuño.

En aquesta línia, ha detallat que continuarà apostant pel desenvolupament de la comarca. També ha elogiat la capacitat de "treballar com un sol equip" entre tots els grups polítics que configuren el Consell Comarcal: "La capacitat de treball conjunt és clau i una prioritat".

Ortuño ha subratllat que "els reptes que ha d'afrontar la comarca i els que ha de superar la institució són enormes", sobretot per "la lluita pel finançament que necessitem per sobreviure i avançar".

Durant el discurs d'investidura també ha remarcat que continuaran treballant per donar a conèixer a la ciutadania tots els serveis que presta l'ens i, al mateix temps, que seguiran treballant internament per mantenir-se "al capdavant dels consells comarcals".

Marçal Ortuño (ERC) pren el relleu a Gerard Sancho (Junts) a la presidència del Consell Comarcal d`Osona.



"Enfortir el Consell, donar-lo a conèixer i impulsar la comarca en l'àmbit econòmic, social i mediambiental" són alguns dels objectius de l'ens, ha exposat Ortuño, i ha insistit, per exemple, en el desdoblament de l'R3, el creixement demogràfic del territori, la crisi d'habitatge, la transició energètica o la seguretat ciutadana: "És un moment complex, la ciutadania ens transmet la tensió amb la que viu moltes d'aquestes qüestions i hem de saber entendre-la i donar-hi resposta", ha conclòs el batlle de Torelló i nou president del Consell Comarcal.

Des del grup d'Ara Pacte Local han felicitat Marçal Ortuño per la presa de possessió del càrrec de nou president de l'ens comarcal i n'han destacat la seva "vocació de servei, el sentit institucional i el compromís amb la comarca i els seus municipis".

Des de l'oposició, la CUP ha remarcat que continuaran vetllant "perquè el Consell Comarcal treballi de forma transparent, posant el benestar de les persones al davant i garantint un repartiment just dels recursos a tots els territoris de la comarca".

Des del PSC han allargat la mà al nou president "pel que faci falta", mentre que des del grup dels Independents d'Osona es posen "a la disposició" del nou president.

Junts -partit que fins ara ostentava la presidència- ha felicitat el nou president per la possessió del càrrec. Els juntaires diuen estar "convençuts que res no canviarà" i han explicat que s'ha analitzat el pacte de govern: "Tots estem satisfets de com s'estan complint els objectius i volem continuar acompanyant durant els dos anys que queden de mandat".

"Que la teva elecció sigui una mostra del compromís del nostre partit amb aquesta comarca i la seva gent, i amb aquesta institució i el seu govern", han manifestat els companys republicans d'Ortuño.