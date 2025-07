El Parlament dona llum verda a tramitar per lectura única el projecte de llei perquè Aiguafreda passi a Osona

El ple del Parlament ha votat aquest dimecres la tramitació per lectura única del projecte de llei del Govern perquè el municipi d'Aiguafreda deixi de formar part del Vallès Oriental i s'integri a la comarca d'Osona.

Els diferents grups parlamentaris s'han centrat a donar suport a una reivindicació històrica avalada a les urnes en la consulta popular celebrada el 2022: amb una participació del 45% del cens, el 'Sí' va rebre el suport de més del 60%. La tramitació del projecte per lectura única respon a la voluntat d'"agilitzar" els tràmits i que el canvi sigui efectiu al més aviat possible.

La votació ha obtingut 118 vots a favor -PSC, Junts, ERC CUP, PP, Comuns i AC- i cap vot en contra. Els 11 diputats de Vox s'han abstingut.

Des del grup de Junts, Anna Erra ha defensat que els habitants d'Aiguafreda tenen una identitat "compartida" i una història comuna amb Osona. Erra ha destacat que la decisió no s'ha pres des del Govern ni des de l'Ajuntament, sinó que han estat els veïns qui ho han decidit.

La diputada vigatana ha posat en relleu que la consulta popular sobre la qüestió que es va celebrar el 2022 va registrar una participació del 45%, superant el 33% que s'havia marcat el consistori. A més, com a mostra de la relació que ja existeix entre Aiguafreda i Osona, Erra també ha destacat que el municipi ja forma part de la Mancomunitat la Plana, l'ens supramunicipal que aglutina diferents municipis del sud de la comarca.

Per la seva banda, la diputada d'ERC, Lluïsa Llop, ha posat en valor que Aiguafreda és un municipi "de frontera", amb uns límits "naturals" amb la Plana de Vic, tant pel que fa a comerç, la trama urbana amb Sant Martí de Centelles o a l'hora d'anar a estudiar a la universitat o als instituts, per exemple. "Tot això desdibuixa totalment la marca dels límits administratius actuals", ha dit Llop. Amb tot, i perquè no sigui un "neguit" pels veïns, ha destacat que l'àrea de salut no patirà cap canvi i les atencions es continuaran fent des de l'hospital de Granollers.

Els republicans donen suport al canvi de comarca perquè veuen que és un "canvi lògic i natural". Llop ha dit que el text és "clar" i sobretot que dona resposta a la "voluntat popular de les urnes".

Des del PP, el diputat Pau Ferran, també de Vic, ha defensat el vot a favor dels populars. Amb tot, per Ferran, la incorporació d'Aiguafreda no pot ser "només un canvi administratiu", i ha aprofitat per reclamar que s'abordin els "canvis estructurals" que ha patit la comarca en els últims anys. Segons els populars, cal molta més inversió sobretot en serveis públics, en mobilitat i en seguretat.

Pel que fa als Comuns, el diputat Lluís Mijoler ha mostrat el respecte del seu grup per la "voluntat democràtica local", i el fet que Aiguafreda es dibuixi de manera natural "cap a la Plana de Vic". Mijoler ha defensat que si l'organització territorial ja no respon a la realitat d'avui "perquè el país ha canviat radicalment, cal obrir un debat profund sobre el model de governança".

Des de la CUP, Laia Estrada ha assenyalat que el suport de la seva formació al tràmit de lectura única "respon a una raó molt senzilla, que és la voluntat majoritària dels veïns d'Aiguafreda". "El nostre deure és respectar-ho", ha afegit, "de la mateixa manera que s'hauria d'haver fet amb l'1-O", ha defensat la diputada. Des d'AC, Sílvia Orriols també ha fet referència a l'1-O i a la necessitat de donar resposta a la voluntat popular.

Els socialistes han posat en valor que el Consell Comarcal sigui procliu a "facilitar" la sortida d'Aiguafreda del Vallès Oriental. El diputat Guillem Sánchez ha recordat que el mateix consell, ja ho va ser amb la creació del Moianès, moment en què quatre municipis van abandonar la comarca.

Vox s'ha abstingut durant la votació, tot i defensar la supressió de les comarques com a estament administratiu.