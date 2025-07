Aiguafreda, a un pas de deixar el Vallès per formar part d'Osona: «Tindrem el millor de les dues comarques»

Aquest dimecres, el ple del Parlament vota si es tramita per lectura única el projecte de llei del Govern perquè Aiguafreda deixi de formar part del Vallès Oriental i s'integri a Osona. L'Ajuntament celebra que arribin els últims tràmits després "de molts anys" d'haver iniciat el procés per tal de donar resposta a un "vincle i sentiment històrics" amb la Catalunya Central.

"Quan el Parlament doni llum verda a la llei, a Aiguafreda tindrem el millor d'Osona i del Vallès", assegura a l'ACN l'alcalde del municipi, Miquel Parella, que apunta que hi haurà qüestions judicials i sanitàries que continuaran vinculades a l'àrea de Granollers. Amb tot, el veïnat es mostra dividit i confús sobre com es prestaran els serveis.

La previsió és que la cambra doni el vistiplau a la tramitació exprés de la llei, de manera que durant les pròximes setmanes ja podria quedar aprovat i s'oficialitzaria el canvi de comarca. "Ara estem davant una aprovació tècnica, i el ple més important de tots serà el de mitjans de juliol", diu Parella, que espera amb candeletes la publicació del canvi al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya).

Començarà aleshores "un nou procés", ja que l'alcalde ressalta que fins ara han fet "molta feina" interna per embastar administrativament el canvi, però ara serà el moment de fer-lo efectiu amb el Consell Comarcal d'Osona i els serveis territorials de la vegueria de la Catalunya Central, ja que el canvi també implica una modificació veguerial. "Haurem d'anar treballant-ho tot dia a dia perquè la gent noti el menys possible les incomoditats que es puguin derivar del salt de comarca", apunta.

Miquel Parella, alcalde d`Aiguafreda.

G.Sánchez/ACN

L'alcalde relata que, amb el pas a Osona, es modificaran, per exemple, els tràmits urbanístics, el pagament d'alguns impostos, la comissaria de referència dels Mossos d'Esquadra i la planificació dels docents i places educatives. Hi ha qüestions, però, que ja es planifiquen de forma conjunta amb altres municipis d'Osona a través de la Mancomunitat la Pana, com la recollida de residus.

D'altra banda, qüestions com la sanitat i la justícia, a priori, no es veuran alterades. En el primer cas, finalment s'ha acordat mantenir el vincle amb el Consorci Hospitalari de Granollers, "unes prestacions que des del poble no es volen perdre", diu l'alcalde.

Pel que fa al partit judicial, és un àmbit que depèn de l'Estat espanyol i no està previst demanar una modificació per desvincular-se de Granollers. Es dona per fet que seria complicat d'assolir. De fet, l'alcalde relata que han format part del Vallès Oriental perquè la divisió comarcal feta durant la República catalana va tenir com a referència, precisament, els partits judicials, "però va ser dels últims pobles a ubicar a una de les dues comarques, perquè l'adscripció no quedava clara".

"Amb la nova situació que ens quedarà, tindrem el millor de les dues comarques i hi guanyem tots plegats", defensa Parella, si bé assegura que "el vincle real serà amb Osona". L'alcalde recorda que el municipi, que ara té empadronats més de 2.600 habitants, està just en un punt equidistant entre Granollers i Vic, però diu que bona part del veïnat té una relació "molt intensa" amb la capital osonenca.

El carrer Major d`Aiguafreda.

G.Sánchez/ACN

Divisió d'opinions i confusió

Fa tres anys, els veïns d'Aiguafreda van votar sobre canviar o no de comarca. Amb una participació del 45%, el 'Sí' es va imposar amb el 60% dels vots i, per tant, guanyava l'opció de fer el salt a Osona. Ara que el canvi està a punt de materialitzar-se, els veïns consultats expressen divisió d'opinions i força confusió, especialment sobre l'atenció sanitària.

L'Antoni afirma categòricament que li sembla "molt malament" que el poble passi a formar part d'Osona i és molt escèptic sobre la continuïtat del vincle amb l'Hospital de Granollers, ja que assegura que "ningú" els ha explicat com quedarà el mapa sanitari. "I jo no vull perdre tots els metges que tinc ara", insisteix en una conversa des d'una cafeteria de la plaça Major.

Prop seu, la Laia, amb dos fills petits, també creu que canviaran d'hospital de referència, cosa que ella veuria bé. Se sorprèn que l'alcalde expliqui als mitjans que no hi haurà modificació en la cobertura mèdica, ja que assegura que no hi ha hagut "informació clara" cap a la ciutadania. En tot cas, ella rebat l'Antoni i es mostra a favor de passar a Osona "perquè sembla una ximpleria que un poble com Aiguafreda formi part del Vallès". Creu que "ara mateix és com si un pont marqués un canvi de comarca, sense sentit".

A la mateixa cafeteria, un altre veí -el qual prefereix mantenir-se en l'anonimat-, es mostra durament escèptic amb el tràmit que previsiblement validarà el Parlament: "Ara som el cul del Vallès Oriental i passarem a ser el cul d'Osona".

Una altra veïna, l'Anna, diu que "està bé" canviar de comarca "perquè la gent té més tendència a anar cap a Vic que no pas cap a Granollers". Preguntada per quines millores espera, també anomena l'àmbit sanitari, desconeixent que no hi ha previstos canvis sobre aquesta qüestió. També es mostra esperançada en altres gestions administratives, "que segurament podran ser més àgils".

A pocs metres, l'Àngels diu que el canvi de comarca no li genera "ni fred ni calor", però creu que passar a Osona respon a una qüestió natural "perquè el veïnat se sent més osonenc que no pas del Vallès", i posa com a exemple que la majoria dels pobles que els envolten pertanyen a la Catalunya Central. "Només que per afinitat i arrelament, segur que anirà bé canviar", conclou.