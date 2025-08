Les patates de Sant Tomàs no paren de créixer i reinventar-se. Si el passat mes de maig la marca posava a la venda el gust del pebre negre, a partir del setembre estrena les patates al gust de sajolida. El producte es podrà trobar als establiments habituals i a la botiga en línia. La nova gamma de productes s'elabora amb sajolida ecològica, una planta aromàtica de gran tradició a la cuina catalana.

La nova referència s'afegeix a les ja existents: la versió original i la de pebre negre, amb l'objectiu de continuar generant oportunitats laborals reals per a les persones amb discapacitat intel·lectual a través d'un projecta arrelat al territori.

L'elaboració de les patates es fa íntegrament a l'Obrador de Manlleu, a on treballa un equip format majoritàriament per persones amb discapacitat intel·lectual.

"El nou gust neix de la voluntat de continuar innovant amb criteris de qualitat i proximitat, però sobretot de continuar ampliant espais de treball inclusiu i significatiu per a les persones que atenem", explica Ricard Aceves, director general de Sant Tomàs

Nou gust, mateixos valors

La sajolida que aromatitza les noves patates prové del Parc de les Olors de Santa Eulàlia de Ronçana, un espai de producció ecològica amb qui Sant Tomàs ha establert una col·laboració directa.

De fet, algunes de les persones vinculades a l'entitat van participar en la primera recollida d'aquesta planta al Parc i en el seu posterior trasllat a l'obrador: "Aquest circuit curt ens permet oferir un producte amb valor afegit: és local, ecològic i ple d'històries personals que el fan únic", apunta Aceves.

La sajolida, coneguda també com l'herba de l'amor per les seves propietats estimulants, és una espècia tradicionalment associada al món de les olives i a plats de la cuina popular. El seu gust intens i natural encaixa amb l'aposta de Sant Tomàs per oferir un producte sense additius artificials, elaborat amb oli d'oliva verge arbequina i sal del Delta de l'Ebre.

La tipografia de l'envàs ha anat a càrrec de l'estudi d'art i disseny Autèntic, format per persones ateses de Sant Tomàs.