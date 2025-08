Cinc persones detingudes durant la Festa Major de Torelló

Torelló ha viscut els darrers dies la Festa Major 2025, una celebració que s'ha allargat del 24 de juliol al 2 d'agost amb un programa d'actes i activitats per a tots els públics i gustos i farcit de tradició i cultura popular.

En el marc de la festivitat, la Policia Local ha desplegat un dispositiu especial durant els dies 24, 25, 26 i 27 de juliol i 1 i 2 d'agost.

El resultat d'aquest han estat cinc detencions: dues per atemptat contra agents de l'autoritat; una per desobediència greu; una per violència de gènere; i una per un robatori amb força en un establiment del municipi.

Al mateix temps, durant aquests dies també s'han realitzat controls d'alcoholèmia, amb els resultats més rellevants d'una persona que ha donat positiu penal i tres persones que han donat positius administratius.

La Policia Local de Torelló també ha fet efectives 18 denúncies per no complir l'Ordenança de Civisme -majoritàriament per orinar a la via pública-, dues per manca de respecte als agents i una per danys a mobiliari urbà.

Tanmateix, els agents han obert tres diligències penals per conduir sense permís de conduir i una per negar-se a fer les proves de detecció alcohòlica.

També s'han fet cinc intervencions per drogues i s'ha intervingut en dues baralles sense conseqüències.