Pilarín Bayés sobre la situació a la Franja de Gaza: «Que els polítics tinguin una mica més de seny»

Amb els peus remullats al Mediterrani, però encara sense banyar-se, Pilarín Bayés ha penjat un vídeo a les seves xarxes expressant la seva opinió sobre el conflicte entre Israel i Palestina. "A l'altra banda del Mediterrani tenim problemes tan grans com Gaza".

La ninotaire apunta directament contra la classe política: "Que els polítics tinguin una mica més de seny, i nosaltres fem el que poguem, cadascú pot fer una cosa petita, però l'hem de fer", conclou. Bayés acompanya el vídeo amb el hashtag #stopgenocideingaza.

A banda, i tot i només tenir els peus remullats, Bayés assegura que és el seu primer bany de l'estiu i explica que ja està superant els problemes de pell que li impedien fer la seva clàssica remullada. Tanca el vídeo desitjant un "estiu feliç per tothom".

Fa un parell de setmanes, la ninotaire va explicar perquè encara no s'havia banyat. "Estic fent un tractament facial per un problema que tenia amb unes taques malignes". I amb el seu optimisme habitual va afegir: "Tinc l'esperança que encara m'hi tiraré", en referència a poder banyar-se aquest estiu. Tot i això, Bayés no va explicar quin és el problema de salut que té ni el seu pronòstic. L'única explicació és al peu de foto de la publicació: "Prendre massa el sol és dolent per la pell".