Per què Pilarín Bayés encara no s'ha tirat a la piscina aquest estiu?

Cada estiu hi ha dues coses segures: el solstici és el 21 de juny i Pilarín Bayés l'inaugurarà amb una capbussada. Cada any la ninotaire vigatana inaugura el període estival tirant-se a la piscina i compartint-ho a xarxes. Però enguany no s'havia publicat cap vídeo i Bayés ha explicat per què.

"Estic fent un tractament facial per un problema que tenia amb unes taques malignes", ha informat la ninotaire. I amb el seu optimisme habitual ha afegit: "Tinc l'esperança que encara m'hi tiraré", en referència a poder banyar-se aquest estiu. Tot i això, Bayés no ha explicat quin és el problema de salut que té ni el seu pronòstic. L'única explicació és al peu de foto de la publicació: "Prendre massa el sol és dolent per la pell".

Bayés tanca el vídeo animant a tots els seus seguidors, ells que sí que poden, a banyar-se a la piscina. "Tireu-vos-hi gaudiu de l'estiu, tireu-vos-hi i gaudiu per mi, si us plau". Així doncs, de moment no hi haurà vídeo de la Pilarín a l'aigua, però amb una mica sort en algun moment de l'estiu en tindrem.

La capbussada de l'any passat



Any rere any, Bayés ha anat incorporant elements a la tradició. Durant la covid va tirar-s'hi amb mascareta, i el 2024 ho va fer amb unes sabates d'estil Crocs. En la capbussada del 2023 no només s'hi va llançar dos cops, sinó tres: un de sola, un altre amb la seva neta i un altre des del trampolí.