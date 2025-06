Helena Garcia Melero, Pilarín Bayés o Aitana Bonmatí: les 100 dones més influents de Catalunya

La prestigiosa revista Forbes ha fet públic, per primera vegada a la història, un llistat de les 100 dones més influents de Catalunya en l'actualitat. El centenar de dones escollides estan ordenades alfabèticament i no per ordre d'influència. Hi ha personalitats de tots els àmbits.

En línia amb els temes d'interès de la revista, les dones empresàries tenen un paper important al llistat. Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners; Anna Gener, de la consultora immobiliària Savills; o Judit Viader, propietària de Frit Ravich, en formen part.

Un altre sector amb molt de pes a la llista és el cultural. La llista reconeix a Carmen Thyssen, Emma Vilarasau, Sílvia Abril, Pilarín Bayés, Carla Simón, Aitana i Rosalía.

En el camp esportiu, i arran de l'èxit del Barça femení destaca la presència d'Aitana Bonmatí i Alèxia Putellas. La llista també té espai per les periodistes, amb Àngels Barceló, Helena Garcia Melero, Esther Vera, i Joana Bonet com a noms més destacats.

La llista s'ha presentat com a preàmbul d'una gala de reconeixement que se celebrarà el dimarts vinent al Gran Teatre del Liceu i on està previst que assisteixin les dones reconegudes.