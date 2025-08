Pimec xifra en més de 878 milions d'euros l'impacte econòmic per a les pimes de la gran apagada elèctrica

Pimec ha xifrat en més de 878 milions d'euros l'impacte econòmic per a les petites i mitjanes empreses de la gran apagada del 28 d'abril. Segons una enquesta de l'Observatori de la Pime de Catalunya, les pèrdues per empresa oscil·len entre els 606 euros i els 25.818 euros, en funció de la seva grandària, amb una mitjana global de 1.640 euros. D'acord amb les dades difoses per Pimec, el 72,7% de les empreses van patir afectacions directes, un 22,5% parcials, i un 50,8% van haver de reduir la jornada laboral. Els principals impactes econòmics van ser pèrdues en facturació (59,2% dels casos), reducció de la producció (57,8%), avaries en maquinària i equipaments (13,3%) o malbaratament de mercaderies i matèries primeres (11,1%).