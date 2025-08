El fum de l'incendi a Occitània arriba fins al Maresme: la població avisa que fa olor de cremat

La confusió o no estar alerta de les notícies d'última hora fa que diversos ciutadans no siguin coneixedors de l'incendi d'Occitània i s'alarmin en pensar que hi ha un foc en territori català. Les autoritats ja difonen que la presència d'olor i fum és provinent de França.

🚨 Afectació per fum a comarques de Girona i Barcelona.



Arran de l’incendi forestal a Occitània (França), el fum arriba a:



🌫 Selva, Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Maresme i punts del Vallès Oriental.



El vent pot transportar també cendres.@bomberscat confirma que no… pic.twitter.com/lsWgWsZmgP — SFADF (@sfadfcat) August 6, 2025

Fins avui a les 13 del matí, el 112 ha rebut 183 trucades des de comarques gironines fins al Maresme alertant d'olor de fum. També es presencia fum a punts del Vallès Occidental, per altra banda, ja hi ha altres usuaris que a les xarxes socials reporten fum des de Menorca. Concretament, el 66,12% de les trucades s'han registrat al Maresme (121), el 22,95 % al Baix Empordà (42) i el 8,74% al Vallès Occidental (16).

I pot ser que arribi al maresme? pic.twitter.com/gfdxJtRiDp — albaC (@usky88) August 6, 2025

Protecció Civil ha informat que el vent provinent del nord condueix el fum, l'olor i cendres del fum de l'incendi a Occitània i que ja és visible a poblacions com Mataró i altres punts del Maresme.

ℹ️ Protecció Civil informa que la pressió atmosfèrica i la direcció del vent està provocant que el fum de l'incendi forestal al sud de França es pugui notar a #Mataró i altres punts del #Maresme 👇 https://t.co/BoE0aomC5O pic.twitter.com/fUQzObOnem — Policia Local de Mataró (@PoliciaMataro) August 6, 2025

Des del Telèfon d'emergències de la Generalitat de Catalunya, han avisat que està vinculat a l'incendi del sud de França i indiquen que Bombers de la Generalitat han confirmat que no hi ha cap altre foc a la zona. En paral·lel, Protecció Civil demana "extremar les precaucions" en cas de trobar-se a la regió on s'ha declarat el foc, avisa que l'incendi forestal que crema al departament francès de l'Aude continua actiu i recomana informar-se de les novetats a través dels canals d'emergències francesos.

Un incendi de molta intensitat s'està propagant des de dimarts en el massís de Corberes, a Occitània, on ha arrasat amb 16.000 hectàrees de vegetació. Aquest se situa en el departament de l'Aude, entre Carcassona i Narbona, al nord de la Catalunya Nord i els seus efectes ja arriben a Catalunya en forma d'olor i fum.

Des de l'inici, poc després de les 16 hores -horari local-, l'incendi es va iniciar i propagar ràpidament i es preveu que arribi a l'autopista A9, una carretera que conecta Espanya amb França vorejant el mar Mediterrani. Així doncs, l'incendi ha fet que es tallés l'A9 entre les ciutats de Perpinyà i Narbona, en ambdós sentits.