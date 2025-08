L'incendi a Occitània, descontrolat: ja crema 13.000 hectàrees i deixa un mort

Un incendi de molta intensitat s'està propagant des de dimarts en el massís de Corberes, a Occitània, on ha arrasat amb 13.000 hectàrees de vegetació. En el sinistre ha mort una dona i hi ha com a mínim deu ferits. Uns 1.900 bombers han estat mobilitzats, i set d'aquests han patit ferides lleus, segons les autoritats. L'incendi se situa en el departament de l'Aude, entre Carcassona i Narbona, al nord de la Catalunya Nord i ja es qualifica de ser el més gran a França des del 1973.

Des de l'inici, poc després de les 16 hores -horari local-, l'incendi es va propagar ràpidament i es preveu que arribi a l'autopista A9, una carretera que conecta Espanya amb França vorejant el mar Mediterrània. Així doncs, l'incendi ha fet que es tallés la A9 entre les ciutats de Perpinyà i Narbona, en ambdós sentits.

Incendi a Occitània

Google Maps

L'incendi, amplificat per les ratxes de vent, s'ha estès per boscos i matolls fins a arribar al poble de Sant Laurenç de la Cabrerissa, prop de Carcassona, on s'han cremat diverses cases. S'ha evacuat una trentena de cases i la totalitat de les persones que estiuejaven als càmpings de la zona.

Concretament, s'ha evacuat habitants de Talarian i Sant Laurenç de la Cabrerissa i dos càmpings de la zona. Així mateix, s'ha demanat als que no s'han evacuat que es mantinguin a casa i no s'acostin a la zona afectada. L'incendi és tan ferotge que durant el dia d'ahir es va poder veure la fumarada que estava generant des de l'Empordà.

INCENDIE DANS L'AUDE : La situation est catastrophique. Le feu a parcouru plus de 2400 hectares. Des maisons sont actuellement en feu à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. Plus de 1000 pompiers sont mobilisés. pic.twitter.com/cBCdXE0nYe — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 5, 2025

A hores d'ara la situació es critica i ja es comptabilitza una mort per culpa de l'incendi, una dona gran que ha quedat atrapada a casa seva, i una persona desapareguda a la comuna de Sant Laurenç de la Cabrerissa. Per altra banda, es pateixen talls de subministrament tant de llum, com d'aigua.

Els ajuntaments afectats han preparat i segueixen preparant espais comuns per habilitar l'accés a les persones que se les evacuïn i així puguin passar la nit i descansar.

El Govern s'ofereix per fer front a les flames

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat a través del seu compte d'X que està "molt pendent de l'incendi que afecta el sud de França". Ha aprofitat per fer públic el seu suport a les autoritats i serveis públics francesos i ha posat "a la seva disposició tot el suport necessari". També ha transmès el seu condol per la víctima i ha desitjat una ràpida recuperació a tots els ferits.