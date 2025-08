Crema solar i flotadors inclosos: busquen un «tastador de piscines» per 1.850 euros al mes

Hi ha ofertes de feina que són irresistibles. Algunes, perquè són molt estimulants; altres, perquè suposen un repte professional de molta responsabilitat; també n'hi ha que no es poden rebutjar per les bones condicions laborals; i després n'hi ha que simplement són úniques i fins i tot inversemblants. És el cas de la que ha llençat l'empresa de lloguers de piscines per hores Cocopool.

I és que aquesta startup amb presència a Catalunya busca un "tastador de piscines" que vagi per tot l'Estat comprovant la qualitat de les instal·lacions que ofereixen. Concretament, el càrrec es diu testador de piscines oficial (CPO, per les sigles en castellà) i està remunerat amb 1.850 euros al mes.

A banda, l'oferta inclou la cobertura del cost dels desplaçaments, l'allotjament, crema solar i flotadors, alhora que contempla bonificacions per crear contingut per a les xarxes socials i generar engagement. De fet, la persona seleccionada serà la cara visible de l'empresa durant l'estiu i la representarà davant els mitjans i en esdeveniments.

En què consisteix la feina?

A més de provar les piscines des d'un punt de vista subjectiu per donar la seva opinió, el CPO haurà de prendre mostres de l'aigua perquè s'analitzin al laboratori, crear contingut a les xarxes socials en forma de tiktoks, reels d'Instagram i vídeoblogs a Youtube que documentin l'experiència; actuar com a ambaixador de Cocopool, crear guies de les piscines més sorprenents, relaxants o extravagants, i organitzar petites festes. Tot plegat, mentre descobreix amagatalls secrets a la natura i piscines urbanes de luxe.

L'oferta es troba al perfil de LinkedIn de la companyia i ja acumula desenes de sol·licituds, i també es pot omplir un formulari al web de Cocopool. Quan finalitzi el període de recopilació de sol·licituds, l'equip de recursos humans farà una selecció i els finalistes seran entrevistats de manera personal.