El temps d'aquest dimarts 5 d'agost: comença un període de calor intensa que s'allargarà 10 dies

Després d'un juliol marcat per les precipitacions -ha estat un dels més plujosos del segle- i d'un tram final de mes amb temperatures per sota la mitjana, torna l'ambient càlid. Dimarts els termòmetres seguiran pujant i en alguns punts del país poden estar per sobre dels 40 graus. Una tendència que s'allargarà durant els propers deu dies.

Des de bon matí, Catalunya estarà totalment assolellada. La temperatura màxima pujarà lleugerament i els valors més alts es mouran entre els 36-38 °C a l'Empordà i els 38-40 °C a Ponent. Els 41 graus de Lleida seran el sostre de Catalunya.

Però encara farà més calor a la tarda. Ni rastre dels ruixats de setmanes anteriors, en canvi, arriben els primers avisos per calor intensa (1/6 a l'escala del Meteocat). S'activaran de 14:00 a 20:00 i afectaran tres comarques de Ponent: Terra Alta, Ribera d'Ebre i Segrià, i una del nord-est de Catalunya: l'Alt Empordà.

La calorada es pot allargar ben bé fins al dimecres o al dijous de la setmana vinent. “Serà un episodi molt persistent amb temperatures que poden estar entre 4 i 6 graus per sobre la mitjana”, explica Santi Segalà, cap de Predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. Dimecres hi poden haver ruixats, però serà quelcom anecdòtic.

Aquest dimarts, Barcelona començarà el dia amb uns 24 graus de mínima que s'estiraran fins als 32 a la tarda. A Girona la jornada tindrà divuit graus de mínima que arribaran als 36 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de vint graus que pujarà fins als 41 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 22 graus que creixeran fins als 30 °C a la tarda.