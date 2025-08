Les friccions a Sant Antoni s'abordaran amb més policia de barri, més neteja i menys urbanisme tàctic

L'Ajuntament de Barcelona ja té pla per intervenir al barri de Sant Antoni, on els darrers dies ha anat escalant el debat sobre la convivència a l'espai públic. Una part del veïnat i els comerciants denuncien un augment de la brutícia, del consum de drogues i les tensions a peu de carrer. Això també havia portat partits de l'oposició -des de Junts a ERC o el PP- a demanar una reacció municipal. Tot plegat s'ha abordat aquest dilluns amb un "pla de xoc" que augmentarà la policia de barri, incrementarà la neteja i retirarà una part dels actuals elements de mobiliari del conegut com a "urbanisme tàctic".

A més de reivindicar la feina habitual que fan els equips de serveis socials que fan seguiment de les persones sense llar a la zona, i d'assenyalar que en els casos en què hi ha consum de droga es proposa sempre que ho facin a les sales de venopunció per augmentar-ne la salubritat, l'Ajuntament també hi haurà un debat sobre "el consum problemàtic de substàncies". Hi participaran els professionals dels equipaments sanitaris de la zona -CAS Baluard i CAP Manso- però també el Consorci Sanitari de Barcelona.

En concret, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha insistit que caldrà feina "a llarg termini" per resoldre les friccions socials. Tot i això, la concreció del pla també porta mesures immediates tangibles. El govern municipal destaca que hi haurà "un reforç del dispositiu de policia de barri de la Guàrdia Urbana que reforçarà el patrullatge dels agents a peu", i remarquen que es mantindrà el contacte amb les entitats veïnals i de comerciants que més han apujat la veu, les darreres setmanes. De moment, l'Ajuntament assegura que les plataformes que considera vàlides per "canalitzar les demandes del territori" són SOM San Antoni, Sant Antoni Comerç SAC, l’Associació de Veïns de Sant Antoni, el Mercat de Sant Antoni i l’ONG De Veí a Veí.

Sobre la neteja, s'especifica que es farà un reforç també del servei que, de fet, ja s'ha engegat aquest mateix matí. Així, un equip específic de suport "repassarà, matí i tarda, els voltants dels contenidors per evitar desbordament i acumulació d’escombraries". Passaran per cada entorn de contenidors entre quatre i sis vegades al dia, promet el consistori. Això tindrà lloc especialment a la zona del Mercat de Sant Antoni, la superilla i la ronda de Sant Antoni.

També s'aprofitaran unes obres pendents -les de la xarxa d'aigua freàtic de Montjuïc- per retirar tot el mobiliari situat al costat Llobregat de Comte Borrell, entre Manso i Aldana. Això portarà a reconsiderar els elements que hi ha a la superilla, projecte insigne del govern Colau amb què l'actual executiu ha marcat més distàncies. "Dels prop de 600 elements que hi ha actualment a la superilla tàctica es preveu que, un cop acabin les obres de canalització de la freàtica, s’hagin retirat o reubicat entre un 20 i un 30% del mobiliari existent", exposen des del consistori.

Evitar discursos d'odi

L'Ajuntament apunta que tenen confirmat l'augment del sensellarisme al barri. Alguns discursos del veïnat han posat el focus especialment en aquest col·lectiu, com a font de tensions. Tanmateix, altres entitats del barri, com Fem Sant Antoni, fa dies que fan anar un posicionament per evitar que es criminalitzi la pobresa. "És evident que la convivència es veu afectada, però ens equivoquem si pensem que el problema s’arreglarà només amb més neteja o més presència policial. Cal abordar les causes estructurals amb una mirada àmplia, valenta i compromesa. No podem permetre que el malestar veïnal sigui instrumentalitzat per discursos d’odi que criminalitzen la pobresa i la diversitat".