Els usuaris de l'R3 temen de cara al setembre: «No són problemes tècnics, són negligències»

La plataforma d’usuaris en defensa de l’R3 ha lamentat que les incidències són el “dia a dia” d’una línia “eternament abandonada” després que aquest cap de setmana s’hagi hagut de tallar la circulació en diversos punts, amb una avaria que afecta hores d'ara el tram entre Parets del Vallès i Granollers Canovelles.
“No són problemes tècnics, és una negligència de qui té les responsabilitats. Els usuaris estem atrapats”, ha dit a l’ACN el portaveu del grup Perquè no ens fotin el tren, Marc Janeras aquest diumenge. Janeres ha assegurat que amb les incidències d’aquest cap setmana es tem “el pitjor” de cara al setembre, quan ha de començar un tall de 16 mesos a la línia per avançar en el desdoblament de la via. “El començament del curs sempre hi ha un pic d’incidències, és un moment delicat. Amb el presagi d’ahir i avui ens temem el pitjor, que comencem un setembre penós”, ha dit.
El tall de l’R3 començarà el 27 de setembre. En una primera fase no hi haurà trens entre Montcada Bifurcació i la Garriga. En una segona fase, a partir del maig del 2026, el tall serà entre Mollet-Santa Rosa i la Garriga. Aquestes obres són fonamentals per la línia, que ara mateix està abocada a quedar "totalment tallada i paralitzada" davant de qualsevol incidència.
En aquest sentit, Janeras ha recordat que les obres arriben amb "dos anys de retard" i s'allargaran molt més del previst, ja que l'afectació havia de ser de tres mesos i acabarà sent de setze. El representant dels usuaris també ha criticat el pla alternatiu d'autobusos, modificat "unilateralment" per Renfe i que no segueix les pautes pactades en una reunió amb totes les parts al juny.
La plataforma d'usuaris ha afegit que després de cinc anys de vigència del pla de Rodalies impulsat pel Ministeri de Transports "no hi ha millora per enlloc" sinó que "es perpetua el desastre" i ha criticat el ritme lent amb què treballa l'administració estatal. "Com pot ser que en cinc anys del pla de Rodalies vigent no s'hagi desdoblat ni un sol quilòmetre de la línia R3?", s'ha preguntat.
El portaveu de l'associació també ha lamentat la manca d'informació que han patit els usuaris aquest cap de setmana, amb "alternatives de transport incompletes, deixant sense servei algunes estacions, canviant cada mitja hora les indicacions". "Essent el dia a dia les incidències en aquesta línia, no entenem com Rodalies no té un departament eficient de gestió de la incidència", ha afirmat. Janeras ha reclamat a les administracions que siguin "diligents amb les seves responsabilitats" i que no s'espolsin les culpes entre elles.