Renfe injectarà 23 milions d'euros a Rodalies per millorar la disponibilitat i fiabilitat dels trens

Injecció econòmica per millorar la salut ferroviària de Catalunya. Renfe ha anunciat que destinarà una partida de 23,5 milions d'euros en la millora de la disponibilitat i fiabilitat dels trens de la flota de Rodalies. Entre les mesures hi ha la incorporació d'un servei d'assistència en via i la creació d'un equip de manteniment permanent. Els sindicats han denunciat que s'han suprimit més de 700 trens aquest juliol a Catalunya, principalment a causa d'avaries i manteniment dels combois.

Principalment, Renfe vol atendre a partir d'ara les avaries i el manteniment correctiu a la mateixa via per reduir la necessitat que els vehicles hagin d'entrar als tallers. A més, s'augmentarà la capacitat per atendre els vehicles que hi entren fora de la planificació prevista. Per fer-ho possible, s'incrementaran els torns d'assistència tècnica en estacions com Maçanet, Blanes, Sant Vicenç de Calders, Estació de França i Tarragona. Així mateix, es crearan nous llocs d'assistència tècnica a Lleida, Tortosa, Figueres i Bellvitge.

A banda, es crearà un equip de manteniment permanent format per vuit mecànics especialitzats que prestaran servei en trens, distribuïts en dos torns diaris, per garantir la continuïtat i eficiència del servei durant tota la jornada. Finalment, es crearà un lloc addicional de coordinació d’assistència tècnica en línia al Centre de Gestió de Rodalies, durant les 24 hores del dia i els 365 dies l'any.

En paral·lel, al taller de Sant Andreu Comtal s'incorporarà un servei d'assistència correctiva permanent del parc de Mitjana Distància, i a Ripoll es reforçarà el servei de manteniment per atendre les necessitats pel tall de la línia R3.

Nova empresa de Rodalies

La partida de RENFE arriba dues setmanes després de la llum verda a la nova empresa de Rodalies. A partir del setembre, es faran els passos normals per constituir la societat, com és la inscripció registral i el nomenament de les persones que formaran el consell d'administració. Tot això porta un cert temps, però l'horitzó temporal acordat és el desembre de 2025, per tal que la nova empresa pugui començar a operar el gener de 2026. "Serà l'eina de Catalunya per començar a gestionar Rodalies amb criteris propis", ha dit la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, que ha defensat el compliment dels acords d'investidura.

ls fonaments de l'empresa estan pensats per afavorir el consens i la col·laboració entre les parts, com és habitual, d'altra banda, en les empreses públiques d'aquest tipus, segons experts consultats. L'empresa Rodalies de Catalunya SME SA tindrà un consell d'administració amb majoria de la Generalitat. Dels nou membres, cinc seran a proposta catalana, que també tindrà la presidència amb vot de qualitat. Els altres quatre seran a proposta de Renfe, que en cedirà un als representants dels treballadors com a gest de bona voluntat i transparència cap a uns sindicats que es miren amb lupa tots els moviments vinculats al traspàs de Rodalies.