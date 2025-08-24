El temps d'aquest dilluns 25 d'agost: núvols a tot el país i pluges

Comença la setmana amb el cel ennuvolat en tot el litoral i el sud del país que aniran escampant-se al llarg del dia. Al matí els ruixats estran presents a tot el litoral, prelitoral i sud del territori i, a partir de migdia, es desplaçaran cap al terç nord del país i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
Tot i això, s'espera que siguin d'intensitat feble i amb acumulacions poc abundants. A la tarda podran produir-se ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu, però les temperatures es mantindran estables durant tot el dia arreu del país.
Durant la tarda, a més, bufarà vent amb cops forts a la vall de l'Ebre i sud de Ponent, on predominarà el xaloc.
Aquest dilluns, Barcelona començarà el dia amb uns 23 graus de mínima que s'estiraran fins als 30 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 17 graus de mínima que arribaran als 32 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 20 graus que pujarà fins als 33 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 23 graus que creixeran fins als 29 °C a la tarda.