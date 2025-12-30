El temps d'aquest 31 de desembre: l'any s'acomiada amb núvols i temperatures baixes

Final d'any ennuvolat, passat per aigua i amb temperatures baixes. No és la previsió més engrescant de la història, però és la que fa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) de cara al dimecres 31 de desembre. Uns registres que haurien de millorar els primers dies de 2026.
Però l'últim de 2025 començarà amb sol al terç nord del país i núvols al terç central i sud. De fet, són probables alguns ruixats febles i dispersos al sector central del litoral i prelitoral, que fins al migdia afectaran el sector central i a la tarda, el litoral i prelitoral sud. S'acumularan quantitats minses de precipitació.
A partir de mitja tarda, la nuvolositat minvarà en general, tot i que es mantindran alguns núvols baixos en aquests mateixos sectors. A la resta del territori predominarà l'ambient assolellat o poc ennuvolat. Les temperatures continuaran baixant.
Aquest dimecres, Barcelona començarà el dia amb uns vuit graus de mínima que s'estiraran fins als 12 a la tarda. A Girona la jornada tindrà un grau de mínima que arribarà als 11 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de zero graus que pujaran fins als sis de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb quatre graus que creixeran fins als 14 °C a la tarda.