Retards a les línies R2Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 per un tren avariat entre Cunit i Cubelles

Es registren retards a les línies R2Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 a causa d'un tren que s'ha avariat entre les estacions de Cunit i Cubelles, el passatge del qual s'ha d'evacuar. Mentre duren les tasques, els combois circulen per via única, i això provoca demores que en alguns coses poden superar els 30 minuts, segons ha informat Renfe.\r\n\r\nProtecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat per aquesta incidència, i també ho ha fet pel tall de l'R3 entre Parets del Vallès i Granollers Canovelles.\r\n