El crit de les pregoneres de la Festa Major de Sants contra la inacció política

Aquest diumenge s'ha inaugurat la Festa Major de Sants 2025 amb un pregó reivindicatiu i de denúncia contra la inacció política enfront del genocidi a Gaza i la manca d'actuació institucional al barri davant les problemàtiques d'habitatge.
Les encarregades, enguany, del pregó han sigut dues actrius de la companyia de teatre La Calòrica, Esther López Martín i Júlia Truyol Caimari. Les dues han donat un discurs crític amb la gestió municipal i han dirigit un crit, "estem fartes", cap al públic i cap a la regidora de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, qui compartia el balcó amb les actrius.
López i Truyol han volgut plasmar en el seu pregó no només la importància de la xarxa veïnal enfront dels desnonaments, sinó també la impotència davant "les ciutats que deixen de ser ciutats per ser aparadors", de la privatització dels espais públics, de l'augment de l'extrema dreta i de la "inacció política davant les demandes de la població", han remarcat.
També han utilitzat el pregó per mencionar el genocidi de Gaza i expressar que "no n'hi ha prou que l'Ajuntament talli les relacions amb Israel". Frase que han continuat cridant "estem fartes", mentre Truyol ho fa fet mirant fixament a la regidora de Sants, que estava al costat.
La resposta de la regidora Raquel Gil
Davant la interpel·lació directa de les pregoneres a través del crit que han manat a les institucions municipals, la regidora Raquel Gil ha intervingut entre els del públic remarcant que “no es tracta només de cridar”. Gil ha defensat el trencament de les relacions amb Israel i ha remarcat el suport de l’Ajuntament cap a Gaza.