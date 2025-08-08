Festes de Sants 2025: cartell, pregó, carrers guarnits i programa

La festa major de Sants és una de les més sonades de Barcelona. Se celebra en honor a Sant Bartomeu, el patró del barri, i enguany la setmana de festejos s'allarga del 23 al 31 d'agost. Es preveu més d'una setmana de gresca i activitats culturals, amb el protagonisme habitual dels Castellers de Sants i el tradicional concurs de carrers guarnits.
Cartell de la festa major
El cartell d’enguany és obra de l'arquitecta i dibuixant Laia Capellades. La santsenca, que estudia a l’Escola de la Dona, ha guanyat el 29è concurs de cartells amb un disseny que posa èmfasi en el treball col·lectiu de la preparació de la festa. També hi són protagonistes els àpats de germanor i els Castellers de Sants, els anomenats borinots. El cartell inclou l’habitual “Per molts Sants”, que ja és imprescindible per anunciar la festa major del barri.
Carrers guarnits
El concurs de carrers guarnits és un dels actes més emblemàtics de la festa major de Sants. Enguany se celebra el dilluns 25 d’agost, a les 19:30 h, tal com ha avançat Sants 3 Ràdio. El lliurament de premis tindrà lloc al parc de l’Espanya Industrial, un dels espais més transitats durant la festa. Consulta els 11 carrers i places que es decoren enguany a continuació:
- Carrer d’Alcolea de Dalt: es convertirà en un gran circ.
- Carrer d’Alcolea de Baix: descobrirà La vida secreta dels aliments.
- Plaça de la Farga: serà un enorme jardí ple de flors.
- Carrer de Finlàndia: els visitants s’endinsaran en un bosc encantat.
- Carrer de Galileu: s’homenatjaran les festes populars de Catalunya.
- Carrer de Guadiana: s’omplirà d’éssers d’altres galàxies per transportar els visitants a l’espai.
- Carrer de Papin: es recrearà el forn de l’emblemàtica terrisseria Casa Batllori.
- Carrer de Sagunt: es commemorarà el centenari del metro de Barcelona.
- Carrer de Vallespir de Dalt: s’explicarà al veïnat el funcionament de la Festa Major de Sants.
- Carrer de Vallespir de Baix: es reproduirà la plaça dels Països Catalans, per reivindicar l’espai pels patinadors.
- Carrer de Valladolid: s’homenatjarà l’escriptor Jules Verne.
Programa de les festes
La festa major de Sants es caracteritza per una programació diversa, centrada en actes culturals i amb especial protagonisme dels Castellers de Sants. Enguany, la novetat és el ball de bastons, una incorporació que complementa les havaneres i les sardanes. A continuació, els actes més destacats que ja es coneixen:
- Lectura del pregó a càrrec d'Esther López Martín i Júlia Truyol Caimari, actrius de la companyia de teatre La Calòrica: dissabte 23 d'agost, a les 20 h, al parc de l'Espanya Industrial.
- Ofrena floral a Sant Bartomeu: diumenge 24 d'agost, a les 12 h, a la Parròquia de Santa Maria de Sants.
- Concurs de paelles: diumenge 24 d'agost, a les 12:30 h, a la plaça de Can Climent.
- Lliurament dels premis del concurs de carrers guarnits: dilluns 25 d'agost, a les 19:30 h, al parc de l'Espanya Industrial.
- Actes unitaris de totes les comissions de carrers: dimarts 26 d'agost al parc de l’Espanya Industrial.
- Concerts de Dr. Rumbeta, Potser Dimarts, Roba Estesa (que enguany s'acomiaden dels escenaris) i DJ Capri.
- Recitals de poesia amb VerSants: dijous 28 d'agost a la plaça de la Farga.
- Diada Castellera i Pilar caminant dels Castellers de Sants: dissabte 30 d'agost, a les 18 h, a la plaça de Bonet i Muixí i fins a Comtes de Bell-lloc.
- Correfoc infantil i adult: dissabte 30 d'agost.
- Piromusical de cloenda: diumenge 31 d'agost, a les 22 h, al parc de l'Espanya Industrial.