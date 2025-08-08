Programa de les festes de Sants 2025

La festa major de Sants és una data assenyalada al calendari barceloní. La ciutat tanca l’agost amb una de les festes més emblemàtiques, que enguany se celebren del 23 al 31 d’agost. En honor al patró del barri, Sant Bartomeu, els santsencs festegen durant més d’una setmana.
Concurs de carrers guarnits
Un dels actes més destacats és el concurs de carrers guarnits, una tradició que comparteix amb la Vila de Gràcia. Enguany se celebra el dilluns 25 d’agost, a les 19:30 h, tal com ha avançat Sants 3 Ràdio. El lliurament de premis tindrà lloc al parc de l’Espanya Industrial, un dels espais més transitats durant la festa. Pots consultar el llistat de carrers decorats i les seves temàtiques aquí.
Pregó de la festa major
El tret de sortida de les festes el donarà la lectura del pregó, el dissabte 23 a les 20 h. Enguany és a càrrec d'Esther López Martín i Júlia Truyol Caimari, dues actrius de la companyia de teatre La Calòrica. Fa 15 anys que fan teatre compromès i que aborden amb humor les problemàtiques més serioses, juntament amb els altres cinc actors que en formen part.
Abans del pregó, arribarà al Parc de l’Espanya Industrial l’espectacle Expressions del món a càrrec de la Taula Intercultural del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. I al matí, es farà una cercavila des de l’avinguda de Josep Tarradellas per aprendre les coreografies del drac xinès que, segons la tradició, porta bona sort.
Activitats culturals i festives
Com cada any, el programa de les festes és farcit d’activitats culturals, amb especial protagonisme dels Castellers de Sants, els borinots. Enguany, la novetat és el ball de bastons, una incorporació que se suma a les habituals havaneres i les sardanes. A continuació, els actes més destacats que ja es coneixen:
- Ofrena floral a Sant Bartomeu: diumenge 24 d'agost, a les 12 h, a la Parròquia de Santa Maria de Sants.
- Concurs de paelles: diumenge 24 d'agost, a les 12:30 h, a la plaça de Can Climent.
- Lliurament dels premis del concurs de carrers guarnits: dilluns 25 d'agost, a les 19:30 h, al parc de l'Espanya Industrial.
- Actes unitaris de totes les comissions de carrers: dimarts 26 d'agost al parc de l’Espanya Industrial.
- Concerts de Dr. Rumbeta, Potser Dimarts, Roba Estesa (que enguany s'acomiaden dels escenaris) i DJ Capri.
- Recitals de poesia amb VerSants: dijous 28 d'agost a la plaça de la Farga.
- Diada Castellera i Pilar caminant dels Castellers de Sants: dissabte 30 d'agost, a les 18 h, a la Plaça de Bonet i Muixí i fins a Comtes de Bell-lloc.
- Correfoc infantil i adult: dissabte 30 d'agost.
- Piromusical de cloenda: diumenge 31 d'agost, a les 22 h, al parc de l'Espanya Industrial.