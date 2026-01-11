Catalunya ha incorporat 24.518 nous habitatges de lloguer als municipis tensats en un any

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que des del primer trimestre de 2024 fins al segon trimestre de 2025 s’han incorporat 24.518 nous habitatges de lloguer habitual en els municipis declarats com a tensionats. A parer seu, això demostra que la Llei d’habitatge i el topall de rendes estan contribuint a estabilitzar el mercat a Catalunya.
En un comunicat, ha dit que aquestes mesures han provocat la pròrroga dels contractes de lloguer vigents. D’una mitjana d’uns 40.000 nous contractes abans de la declaració de les zones tensionades, s’ha passat a una mitjana de 27.000 nous contractes, i això suposa que “unes 13.000 famílies llogateres cada trimestre es beneficien d’una pròrroga del seu contracte vigent”, ha dit Paneque.
Menys destinació del sou al lloguer
Segons l’Observatori Metropolità de l’Habitatge, el percentatge de llars que destinen més del 40% dels ingressos al lloguer ha caigut del 32,6% el 2023 al 25% el 2024. “És una reducció de 7,6 punts percentuals en un any”, ha subratllat Paneque. Pel que fa a les transaccions de compravenda, la consellera ha dit que evolucionen més favorablement a Catalunya que a altres regions amb zones tensionades sense aplicació de la Llei, reforçant la millora de l’accés a l’habitatge assequible.
D'altra banda, el Departament de Territori afirma que arran de la declaració de zones tenses a Catalunya, i d’acord amb l’anàlisi de dades de les fiances dels contractes de lloguer dipositades a l’Incasòl, hi ha hagut un "refredament" en l’increment dels preus del lloguer en els municipis inclosos en la declaració, respecte als que no en formen part.
A partir de les mateixes dades, Territori assegura que abans de la declaració, les rendes del lloguer als municipis posteriorment declarats tensats van créixer un 40% en 7 anys, mentre que l’IPC ho feia un 20%. Des de la declaració (març i octubre del 2024), els preus als municipis on falta més habitatge evolucionen per sota de l’IPC i per sota dels preus previs a la declaració.