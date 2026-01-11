Els pagesos mantenen els bloquejos a l'AP-7, l'N-II, la C-16 i l'accés al Port de Tarragona

Els pagesos mantenen aquest diumenge al matí els bloquejos a l'AP-7, l'N-II, la C-16 i l'accés al Port de Tarragona contra l'acord comercial de la UE amb Mercosur. L'AP-7 continua tallada en ambdós sentits en un tram de 18 quilòmetres entre Borrassà (Alt Empordà) i Vilademuls (Pla de l'Estany); l'N-II en un tram de 8 quilòmetres entre Bàscara i Pontós (Alt Empordà); la C-16, en uns cinc quilòmetres entre Berga i Casserres (Berguedà) i també l'accés al Port de Tarragona per l'A-27. En paral·lel, la C-38 al coll d'Ares (Ripollès) té restringit el pas de camions. D'altra banda, els manifestants van aixecar ahir dissabte al migdia el tall de l'A-2 a Fondarella, al Pla d'Urgell, i també es van desconvocar els bloquejos a Sort i el Pont de Suert.
Ordeig reclama evitar "mals majors"
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va celebrar la fi d'aquests talls dels pagesos a Lleida, el Pont de Suert i Sort i va reclamar "responsabilitat" a la resta per evitar "mals majors". A Tarragona, el bloqueig al port es manté tot i que durant el dissabte hi ha hagut contactes amb el conseller Ordeig, a qui han exigit que vagi a Madrid a blindar les clàusules que han de protegir la pagesia, un requisit sense el qual no pensen aixecar el tall. De fet, en una assemblea aquest dissabte al vespre, s'ha ratificat el bloqueig de l'A-27. Situació similar a Pontós (Alt Empordà), on veïns de la zona s'han apropat a la concentració per donar suport als pagesos.
Els pagesos avisen que pot anar per llarg
Portaveus de Revolta Pagesa ja han advertit al llarg del dia que veien "molt difícil" aixecar l'acampada, han avisat que "poden aguantar molt" i que no noten el cansament perquè "fan torns i cada dia poden passar per casa". De fet, han vaticinat que les protestes poden pujar de to si no hi ha implicació del Govern per tal d'aturar o canviar l'acord amb Mercosur. Amb l'aval d'Espanya, la UE ha donat llum verda a un tractat de comerç encara per rubricar que, segons agricultors i ramaders, suposarà l'arribada massiva a Europa de productes de Llatinoamèrica més barats i sense requisits de qualitat i seguretat que marquen les regulacions que s'apliquen a la pagesia catalana.