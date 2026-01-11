11 de gener de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

DADES

El que s'estudia a la universitat modifica la ideologia

A Espanya, el 50% de les persones amb estudis superiors s'autoubica a l'esquerra i el 27% s'emmarca en la dreta

  • Una professora i alumnes en una imatge d'arxiu

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de gener de 2026 a les 08:04

Un estudi elaborat als Estats Units assenyala com els estudiants tendeixen a ser més d'esquerres o dretes segons la branca acadèmica que han estudiat. De manera general -també succeeix a l'estat espanyol- a nivell més elevat d'estudis, major és la tendència a autoubicar-se a l'esquerra, però la investigació mostra matisos.

A Espanya, segons el CIS del mes de desembre, el 50% de les persones amb estudis superiors, és a dir, amb grau universitari, postgraus, màsters o doctorat s'autoubiquen entre l'1 i el 4 dins l'escala ideològica, en la qual l'1 és el màxim a l'esquerra i el 10, el màxim a la dreta. De la mateixa manera, a mesura que la persona assoleix un major nivell acadèmic, descendeix la ideologia de dretes i també la de centre.

Viratges pronunciats i no tan pronunciats

L'article científic elaborat per Yoav Goldstein i Matan Kolerman aprofundeix en els matisos i indica que, de manera general, els estudiants del camp de les humanitats mostren una tendència cap a l'esquerra, els estudiants d'ADE i economia, cap a la dreta i els estudiants d'enginyeria, salut i educació es desplacen també cap a la dreta, però de manera més subtil. Tot plegat, tenint en compte, que generalment es tendeix a l'esquerra.

Les conclusions s'han obtingut després d'enquestar uns 300.000 estudiants de 477 universitats americanes. Però a l'hora de valorar els resultats cal tenir en compte els matisos, ja que de manera popular es pot entendre que els camps humanístics i socials els estudia persones que prèviament a entrar a la universitat ja tenen un tarannà més socialista o humanista, mentre que els estudiants que accedeixen a estudis de caràcter econòmic donen un fort valor a l'èxit financer i la riquesa capitalista. Però més enllà d'això, el que recull l'estudi és que l'estada a la universitat mostra un abans i un després en termes ideològics dels estudiants.

Els graus universitaris atrauen i alteren la ideologia

Els acadèmics han comprovat com la docència que es rep a la universitat no només atrau unes ideologies concretes, sinó que les altera. Les universitats fan tendir grosso modo lleugerament cap a l'esquerra tots els estudiants, però dins de cada camp hi ha matisos, i el que marca la diferència és l'ensenyament del professorat i el contingut de les matèries, per tant, ni la socialització amb els companys ni l'expectació de guanys dins del món laboral és rellevant assenyalen els científics.

  • Autoubicació ideològica abans i després de la universitat, mostrat per camp d'estudi

De manera conseqüent, depenent de la branca acadèmica estudiada s'influencia unes qüestions o unes altres. Mentre que els estudiants d'economia i negocis empresarials mostren un canvi en la percepció de les polítiques econòmiques com els impostos i la sanitat, i reforcen una visió més individualista. Els graduats de branques socials i humanístiques mostren una major sensibilitat per les qüestions culturals i socials com són la perspectiva de gènere, el racisme i els drets humans, i fomenten valors més igualitaris i col·lectius.

Si tothom estudies Economia...

Els mateixos acadèmics ressalten que atesa la diferència ideològica entre les persones amb estudis universitaris i les que no en tenen, si tots els graduats haguessin estudiat la branca econòmica i empresarial, la bretxa universitària -diferència entre les persones graduades i no graduades- es reduiria en un 30%. Per tant, s'entén que els llicenciats dels camps empresarials mantenen una ideologia més pròxima a la de les persones sense estudis superiors.

Et pot interessar