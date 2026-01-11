El que s'estudia a la universitat modifica la ideologia

Un estudi elaborat als Estats Units assenyala com els estudiants tendeixen a ser més d'esquerres o dretes segons la branca acadèmica que han estudiat. De manera general -també succeeix a l'estat espanyol- a nivell més elevat d'estudis, major és la tendència a autoubicar-se a l'esquerra, però la investigació mostra matisos.
A Espanya, segons el CIS del mes de desembre, el 50% de les persones amb estudis superiors, és a dir, amb grau universitari, postgraus, màsters o doctorat s'autoubiquen entre l'1 i el 4 dins l'escala ideològica, en la qual l'1 és el màxim a l'esquerra i el 10, el màxim a la dreta. De la mateixa manera, a mesura que la persona assoleix un major nivell acadèmic, descendeix la ideologia de dretes i també la de centre.
Viratges pronunciats i no tan pronunciats
L'article científic elaborat per Yoav Goldstein i Matan Kolerman aprofundeix en els matisos i indica que, de manera general, els estudiants del camp de les humanitats mostren una tendència cap a l'esquerra, els estudiants d'ADE i economia, cap a la dreta i els estudiants d'enginyeria, salut i educació es desplacen també cap a la dreta, però de manera més subtil. Tot plegat, tenint en compte, que generalment es tendeix a l'esquerra.
Les conclusions s'han obtingut després d'enquestar uns 300.000 estudiants de 477 universitats americanes. Però a l'hora de valorar els resultats cal tenir en compte els matisos, ja que de manera popular es pot entendre que els camps humanístics i socials els estudia persones que prèviament a entrar a la universitat ja tenen un tarannà més socialista o humanista, mentre que els estudiants que accedeixen a estudis de caràcter econòmic donen un fort valor a l'èxit financer i la riquesa capitalista. Però més enllà d'això, el que recull l'estudi és que l'estada a la universitat mostra un abans i un després en termes ideològics dels estudiants.
Els graus universitaris atrauen i alteren la ideologia
Els acadèmics han comprovat com la docència que es rep a la universitat no només atrau unes ideologies concretes, sinó que les altera. Les universitats fan tendir grosso modo lleugerament cap a l'esquerra tots els estudiants, però dins de cada camp hi ha matisos, i el que marca la diferència és l'ensenyament del professorat i el contingut de les matèries, per tant, ni la socialització amb els companys ni l'expectació de guanys dins del món laboral és rellevant assenyalen els científics.
De manera conseqüent, depenent de la branca acadèmica estudiada s'influencia unes qüestions o unes altres. Mentre que els estudiants d'economia i negocis empresarials mostren un canvi en la percepció de les polítiques econòmiques com els impostos i la sanitat, i reforcen una visió més individualista. Els graduats de branques socials i humanístiques mostren una major sensibilitat per les qüestions culturals i socials com són la perspectiva de gènere, el racisme i els drets humans, i fomenten valors més igualitaris i col·lectius.
Si tothom estudies Economia...
Els mateixos acadèmics ressalten que atesa la diferència ideològica entre les persones amb estudis universitaris i les que no en tenen, si tots els graduats haguessin estudiat la branca econòmica i empresarial, la bretxa universitària -diferència entre les persones graduades i no graduades- es reduiria en un 30%. Per tant, s'entén que els llicenciats dels camps empresarials mantenen una ideologia més pròxima a la de les persones sense estudis superiors.