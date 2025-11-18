Un estudi constata una tendència a l’alça del teletreball híbrid mentre el 100% complet va a la baixa

El teletreball híbrid “té tendència a pujar”, en canvi, la tipologia del 100% va a la baixa. Ho confirma el nou baròmetre que han elaborat la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) conjuntament amb Pimec. La professora, investigadora i directora de la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral de la UOC, Carme Pagés, ha explicat que aquest model a l’alça “recull millor els beneficis” tant de la feina a distància com de la presencial. L’estudi ha constatat que, des del 2020, ha passat de representar el 0,33% dins el teletreball al 4,10% el 2024. D’altra banda, també ha apuntat que de totes les ofertes que hi havia al mercat laboral l’any passat un 10,2% incloïen l’opció de teletreballar.\r\n