Protecció Civil demana precaució per la neu i la crescuda de rius per un temporal que deixa 900 trucades al 112

La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha demanat a la població que es mantingui alerta davant de la crescuda de rius i l'acumulació de neu que està provocant el temporal. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 891 trucades relacionades amb les precipitacions d'aquest dissabte fins a les 18.00 hores, la majoria per avisos del Barcelonès (175), el Maresme (85) i el Gironès (75). Preocupa especialment la situació al Ripollès, on continua nevant i hi ha diverses carreteres tallades o on és obligatori l'ús de cadenes.
Solé ha lamentat que hi ha conductors que no porten l'equipament necessari per conduir sobre la neu i que això ha provocat que quedin encallats en algunes vies. De fet, els Bombers s'han hagut d'activar per rescatar atrapats per la nevada a la GI-4016 i l'N-260, que estan tallades per la nevada. "Fins ben entrada la nit hem de ser vigilants amb aquesta situació que encara tenim", tant per les precipitacions com per les crescudes de rius i rieres, especialment al nord-est del país. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil ha fet una crida a evitar desplaçaments i a informar-se de l'estat de les carreteres si s'han de circular pel país.
A Molló (Ripollès) és on el Servei Meteorològic de Catalunya hi ha registrat més precipitació, amb 72,3 litres per metre quadrat. En segon lloc, hi ha el Parc Natural dels Ports, amb 63,1 i Amposta, amb 53,2. En punts com Osona s'han superat els 200 litres per metre quadrat de pluja en 24 hores. La llevantada s'ha reactivat cap al migdia amb l'entrada d'una franja de precipitacions fortes per la costa i prelitoral central i neu a la Cerdanya, el Ripollès i el Berguedà.
Les pluges han de minvar de cara a la nit, però Solé ha advertit que "el terreny ha quedat molt moll" i que hi pot haver despreniments. També ha subratllat que la neu d'aquest dissabte "demà encara no s'haurà consolidat" i per això ha demanat prudència i evitar sortir de les pistes d'esquí si es va a esquiar o a la muntanya.
Troben el surfista desaparegut a Gavà
Els serveis d'emergències han estat buscant una persona que havia desaparegut a Gavà (Baix Llobregat) quan estava fent surf enmig del temporal. Ho ha explicat en declaracions a la premsa aquest dissabte el cap de guàrdia dels Bombers de la Generalitat, Moisès Galán, que ha comparegut al costat de Solé i ha dit que el dispositiu de recerca amb Salvament Marítim ha permès localitzar. Finalment, han trobat amb vida el surfista.
Una balena varada a Platja d'Aro
La llevantada també ha arrossegat una balena fins a Platja d'Aro, on ha quedat varada a la sorra. L'animal, mort, es trobava surant mar endins però ha acabat arribant fins a la platja. Aquesta localitat empordanesa és una de les moltes on la tempesta i el fort onatge ha malmès la línia de la costa.