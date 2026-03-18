Una sabateria contra el temps: «Encara que tinguis problemes, mai s'ha de tirar la tovallola»

En un dels carrers principals de Barcelona, a la ronda de Sant Antoni, encara hi trobem
una botiga amb més de 65 anys d’història. Calçats Sir és una sabateria especialitzada en peus delicats i al llarg d’aquests anys s’ha convertit en el "petit imperi" de la Núria Pujol i el seu marit, Antonio Olivella, amb quatre botigues repartides per Barcelona que porta conjuntament amb els seus tres fills.
Plegats, van decidir obrir la botiga
el 1960 amb les 10.000 pessetes que li van donar a la Núria després de treballar prop de vint anys com a dependenta en una botiga de bosses de mà. La Núria assegura que no és fàcil aguantar oberts tant de temps i menys amb l'evolució que ha tingut el comerç local en aquests darrers anys, però el seu secret per a resistir és simple: "Treballar". La senyora Pujol té molt interioritzat que "no s’ha de tirar mai la tovallola": "Si venen temps de vaques magres, toca estrènyer més el cinturó".
Una botiga que resisteix als canvis de rumb del barri
Calçats Sir és de les poques botigues del carrer, i del barri, amb més de 50 anys de recorregut que encara funcionen. Segons la Núria,
el comerç local es perd i "és una pena" . Només el 2025, deu establiments històrics de Barcelona van haver d’abaixar la persiana i en aquest 2026 ja han tancat tres més. Els records encara guardats en físic
Amb tants anys al peu del canó, Calçats Sir guarda la seva història particular en el seu propi
arxiu històric. Mentre fullegem l’àlbum amb records de la botiga, la Núria ens explica que l’han visitada tota mena de personalitats públiques de la ciutat. Guarda les fotografies de totes les visites, des de l’actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, fins a Jordi Hereu, passant també per Ada Colau, Xavier Trias, Albert Batlle o Dani Sirera.
Per a la Núria,
rebre aquestes visites és tot un orgull. És el resultat d’anys darrere el taulell tractant amb la gent i construint un negoci pròxim i familiar. "En comerços amb més nom, més coneguts i més grans, això no passa", assegura.
Àlbum Calçats Sir
Anna Sánchez
En aquest mateix àlbum també tenen documents importants i històrics, com els bitllets de
les 1.300 primeres pessetes de la seva primera venda. També tenen la portada del diari del dia de la inauguració, els primers càrrecs d’impostos, la llicència de la sabateria i uns dècims de loteria de l’Estat del 1963. Un negoci familiar i amb herència
La Núria, ara ja, amb 90 anys, ha fet una passa al costat per deixar el negoci
a càrrec dels seus tres fills, que es reparteixen la feina entre les quatre botigues i que comptem amb l’ajuda d’alguns treballadors contractats, de qui la Núria "també n’està molt contenta". Però, tot i retirar-se, assegura que no descansa, perquè encara té el cap molt clar i la botiga és casa seva.