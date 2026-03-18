18 de març de 2026

Societat

Adif restableix l'R1, RG1 i R4 després de l'incendi entre plaça Catalunya i Sants

  • Un treballador neteja un tren de Rodalies a la base de manteniment de Renfe a Cornellà de Llobregat

Publicat el 18 de març de 2026 a les 06:41
Actualitzat el 18 de març de 2026 a les 07:58

Adif ha pogut recuperar les condicions necessàries per a garantir la circulació segura a les línies R1, RG1 i R4 després de treballar tota la nit arran de l'incendi entre plaça Catalunya i Sants d'aquest dimarts a la tarda. La circulació de Rodalies ha quedat restablerta i ha començat amb normalitat a primera hora d'aquest dimecres. I és que la incidència afectava els sistemes de senyalització i va obligar a desviar els combois de les tres línies pel túnel de passeig de Gràcia amb parada a la mateixa estació, a Barcelona Sant Andreu i a El Clot.

