Per què se celebra i es fan bromes el dia dels Sants Innocents?

28 de desembre és sinònim del dia dels Sants Innocents. En l'actualitat es tracta d'una festivitat de Nadal dedicada a fer bromes (generalment de bon gust) només consentides pel dia que és, a les portes de tancar l'any. Però la realitat és que aquest dia té un origen ben macabre que durant el pas dels segles s'ha anat transformant.
La realitat és que el 28 de desembre és la data en què les esglésies cristianes recorden els nens morts en mans d'Herodes com les primeres víctimes del cristianisme. El rei romà va ordenar assassinar tots els nens menors de dos anys ara fa més de dos mil anys perquè creia que Jesús naixeria sota el seu regnat, i temia que li prengués el poder.
Per altra banda, la celebració també té un vessant pagà a l'edat mitjana que està vinculat amb les festes que els romans dedicaven a Saturn. Durant aquells dies els esclaus tenien més llibertat, fet que els permetia fer-se bromes de tota mena. D'igual manera que els pares dels nens assassinats per ordre d'Herodes feien bromes als seus fills per protegir-los dels seus perseguidors.
Aquesta festivitat se celebra especialment a Catalunya i la resta de l'Estat, a més de països de Llatinoamèrica com Bolívia, Colòmbia, Paraguai o l'Equador. Hi ha països d'Europa i la resta del món que situen el dia de fer bromes a l'1 d'abril, el conegut com a Fools' Day en territoris anglosaxons i que també se celebra a altres com França, Itàlia, Alemanya o Bèlgica.