Alimentació

Així pots preparar un caldo de Nadal com Déu mana

Fer un bon brou és senzill, però requereix paciència i bons aliments: segueix aquests passos

Publicat el 22 de desembre de 2025 a les 07:20

S'apropa Nadal i toca treure del fons de l'armari l'olla gegant per cuinar, a foc lent, un bon caldo. Perquè sí, tant si s'és quatre com vint a taula, el brou de l'àvia no falla a les cases del país el dia 25 de desembre per dinar.

Ingredients per fer un bon brou de Nadal

Aigua, carns i verdures. La base està clara i és fàcil, però, com amb tot, és molt important la qualitat i la quantitat dels ingredients que s'utilitzen per fer el brou. 

  • Aigua: és la base del brou així que si és mineral, millor, per evitar sabors estranys. En necessitarem entre quatre o cinc litres. 
  • Verdures i hortalisses: donen profunditat i riquesa al brou i cal que siguin variades. Col, pastanaga, nap, xirivia, porros, api i una patata, com a mínim, i sempre al gust del consumidor.
  • Carns: sí, en plural, el brou de Nadal combina diverses carns que donen un gust més intens i complex. Aus, com ara carcasses de pollastre; porc, com la botifarra, la cansalada i, molt important, un os de pernil, i jarret de vedella.

Elaboració del brou, pas a pas

Un altre aspecte a tenir en compte: fer un bon caldo de Nadal requereix temps i dedicació. Olla gran en mà, quins són els passos perquè sigui gustós i no deixi indiferent cap dels comensals? La preparació és senzilla i no demana massa esforç, només molta paciència.

  1. Barrejar els litres d'aigua amb les verdures i les diferents carns.
  2. Deixar-ho bullir a foc lent i, quan apareixen impureses, es retiren amb una escumadora. D'aquesta manera s'aconsegueix un brou més fi. Seria òptim que tot bulli unes tres hores.
  3. Si no hi hem posat tota l'aigua des del principi, se n'haurà d'anar afegint i, alhora, corregint de sal.
  4. Un cop parat el foc, caldrà colar el líquid de totes les verdures i carns i el caldo ja està llest per ser consumit.
  5. En el cas de voler fer sopa o escudella, caldrà posar a bullir el caldo i posar a coure la pasta i llegums desitjats.

Com a extra, la carn es pot utilitzar per preparar croquetes casolanes o per farcir els galets de Nadal. Només s'haurà de desossar i triturar perquè quedi ben mesclada i poder donar-li la forma desitjada. 

Trucs per fer el caldo de Nadal

Un cop detallats tots els ingredients i els passos a seguir per elaborar un bon caldo, us facilitem alguns trucs amb toc d'estrella Michelin perquè us ajudin a potenciar el gust i el sabor dels ingredients de qualitat utilitzats.

El primer i molt important és que els ingredients -carns i verdures- s'han de tirar a l'olla quan l'aigua encara és freda, no quan ja s'ha arrancat l'ebullició. Per què? Ben senzill. Quan bull, l'aigua tanca els porus del producte i costa més que deixi anar tots els sucs que té a dins. En canvi, amb aigua freda, i a mesura que es va escalfant, la capil·laritat del producte i de l'ingredient es tanca mentre expulsa els sucs cap a l'exterior.

D'altra banda, hi ha un error comú quan es prepara el brou de Nadal que és fer els trossos de les verdures i les carns massa grans perquè així és més fàcil de colar. No, fatal. Com més petits són, el brou es fa més de pressa i hi ha menys evaporació de sabor. Per tant, queda més gustós. 

I, finalment, cal anar alerta a l'hora de refredar el caldo. S'ha de fer com més ràpidament, millor, perquè hi ha una franja de temperatura que és molt perillosa pel que fa a la proliferació de bacteris. Així, és recomanable passar de l'alta temperatura als 15 graus tan ràpid com sigui possible. Tenint en compte que posar-lo directament a la nevera no és bo perquè augmenta molt la temperatura interior de l'electrodomèstic, els cuiners apunten a utilitzar recipients amples perquè la superfície d'evaporació sigui més gran i permeti alliberar la temperatura més ràpidament.

