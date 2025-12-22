Així pots preparar un caldo de Nadal com Déu mana

S'apropa Nadal i toca treure del fons de l'armari l'olla gegant per cuinar, a foc lent, un bon caldo. Perquè sí, tant si s'és quatre com vint a taula, el brou de l'àvia no falla a les cases del país el dia 25 de desembre per dinar.
Ingredients per fer un bon brou de Nadal
Aigua, carns i verdures. La base està clara i és fàcil, però, com amb tot, és molt important la qualitat i la quantitat dels ingredients que s'utilitzen per fer el brou.
- Aigua: és la base del brou així que si és mineral, millor, per evitar sabors estranys. En necessitarem entre quatre o cinc litres.
- Verdures i hortalisses: donen profunditat i riquesa al brou i cal que siguin variades. Col, pastanaga, nap, xirivia, porros, api i una patata, com a mínim, i sempre al gust del consumidor.
- Carns: sí, en plural, el brou de Nadal combina diverses carns que donen un gust més intens i complex. Aus, com ara carcasses de pollastre; porc, com la botifarra, la cansalada i, molt important, un os de pernil, i jarret de vedella.
Elaboració del brou, pas a pas
Un altre aspecte a tenir en compte: fer un bon caldo de Nadal requereix temps i dedicació. Olla gran en mà, quins són els passos perquè sigui gustós i no deixi indiferent cap dels comensals? La preparació és senzilla i no demana massa esforç, només molta paciència.
- Barrejar els litres d'aigua amb les verdures i les diferents carns.
- Deixar-ho bullir a foc lent i, quan apareixen impureses, es retiren amb una escumadora. D'aquesta manera s'aconsegueix un brou més fi. Seria òptim que tot bulli unes tres hores.
- Si no hi hem posat tota l'aigua des del principi, se n'haurà d'anar afegint i, alhora, corregint de sal.
- Un cop parat el foc, caldrà colar el líquid de totes les verdures i carns i el caldo ja està llest per ser consumit.
- En el cas de voler fer sopa o escudella, caldrà posar a bullir el caldo i posar a coure la pasta i llegums desitjats.
Com a extra, la carn es pot utilitzar per preparar croquetes casolanes o per farcir els galets de Nadal. Només s'haurà de desossar i triturar perquè quedi ben mesclada i poder donar-li la forma desitjada.
Trucs per fer el caldo de Nadal
Un cop detallats tots els ingredients i els passos a seguir per elaborar un bon caldo, us facilitem alguns trucs amb toc d'estrella Michelin perquè us ajudin a potenciar el gust i el sabor dels ingredients de qualitat utilitzats.
El primer i molt important és que els ingredients -carns i verdures- s'han de tirar a l'olla quan l'aigua encara és freda, no quan ja s'ha arrancat l'ebullició. Per què? Ben senzill. Quan bull, l'aigua tanca els porus del producte i costa més que deixi anar tots els sucs que té a dins. En canvi, amb aigua freda, i a mesura que es va escalfant, la capil·laritat del producte i de l'ingredient es tanca mentre expulsa els sucs cap a l'exterior.
D'altra banda, hi ha un error comú quan es prepara el brou de Nadal que és fer els trossos de les verdures i les carns massa grans perquè així és més fàcil de colar. No, fatal. Com més petits són, el brou es fa més de pressa i hi ha menys evaporació de sabor. Per tant, queda més gustós.
I, finalment, cal anar alerta a l'hora de refredar el caldo. S'ha de fer com més ràpidament, millor, perquè hi ha una franja de temperatura que és molt perillosa pel que fa a la proliferació de bacteris. Així, és recomanable passar de l'alta temperatura als 15 graus tan ràpid com sigui possible. Tenint en compte que posar-lo directament a la nevera no és bo perquè augmenta molt la temperatura interior de l'electrodomèstic, els cuiners apunten a utilitzar recipients amples perquè la superfície d'evaporació sigui més gran i permeti alliberar la temperatura més ràpidament.