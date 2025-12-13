Quina és la millor nadala en català?

Les nadales no fallen, cada desembre ens tornen a vindre al cap després de mesos d'absència. Comencem a taral·larejar les típiques nadales que no se'ns en van del cap, algunes tradicionals, de la nostra infància, i d'altres versions més noves que canten sobre Nadal, la família, el menjar o coses més abstractes que evoquen nostàlgia i s'acompanyen d'un ritme que ens recorda a Nadal als tres primers segons d'escoltar-ho.
A Nació us n'hem fet un recull d'algunes tradicionals i d'altres més recents d'estil pop i en català, però us animem que ens compartiu a través de xarxes socials les vostres preferides o les que creieu que no poden faltar aquest Nadal a tots els sopars familiars o amb amics!
Aquí és nadal i estic content! - La Pegatina
Aprofitant l'anunci que La Pegatina tornarà als escenaris aquest 2026 després d'una aturada indefinida, recuperem una de les seves cançons dedicades al Nadal, amb un ritme festiu que convida a ballar i passar-ho bé amb bona companyia durant aquestes festes.
Per nosaltres i els de dalt - Joan Dausà
El rei de la nostàlgia i la música amb sentiment no podia faltar en aquesta llista. La seva cançó parla de recordar als qui no estan en aquesta època de l'any i de gaudir amb els que més estimem el temps de Nadal.
El tió no vol cagar - Boom Boom Fighters & Cookah P
El grup de reggae de Girona és una bona opció de nadala original, divertida i realista per escoltar en aquesta època de l'any. Amb un ritme propi del seu estil jamaicà, els Boom Boom Fighters & Cookah P ens regalen aquesta cançó que fa una reflexió social sobre la pobresa i els regals de Nadal acompanyada de bon rotllo.
El Caganer- (cançó col·lectiva)
La nadala que va marcar un abans i un després a les xarxes socials compleix enguany 15 anys. Una cançó en què van participar artistes catalans com Albert Plà, Estopa, Gerard Quintana, Quimi Portet, Manel i Joan miquel Oliver.
M'agrada el Nadal - Dàmaris Gelabert
La cançó que molta gent ha cantat al col·legi quan s'apropava aquesta època tan màgica de l'any, tant com el ritme que acompanya la lletra.
Un camell d'Orient - Manel
Una nadala típica en les cases catalanes al desembre. Manel acompanya les festes de Nadal amb una història divertida i original sobre un camell i les seves aventures acompanyat d'un cor molt tendre d'infants que també participen en la cançó.
Caga Tió de Nadal - cançons Infantils Catalanes Populars
La típica i tradicional que tothom se sap, mai pot faltar a casa per cantar amb els i les més petites de la llar que els recorda la tradició nadalenca catalana del Tió.
El Desembre Congelat - Coral El Virolet
Aquesta és una nadala tradicional catalana amb arrels folklòriques històriques. La versió que canta la Coral El Virolet forma part d’aquesta tradició musical nadalenca, i la cançó segueix sent interpretada per corals infantils i adultes per celebrar les festes.