Una nova nadala cantada per un cor inaugurarà l'encesa de llums a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona prepara un gran acte d'encesa de llums de Nadal. No només tindrà lloc una setmana abans que la de l'any passat, sinó que també comptarà amb una nova nadala oficial, composta per Irieix i el productor Esteban Navarro, que serà interpretada per un cor de 40 veus al mateix passeig de Gràcia el dia de la inauguració lumínica. Tot està previst perquè el dissabte 22 de novembre s'activin una il·luminació nadalenca que aquest any també inclouran una quarantena de fonts ornamentals arreu de la ciutat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha subratllat, però, que el tret de sortida oficial es manté al passeig de Gràcia després d'haver-se establert com el lloc de més atracció per als veïns de la ciutat i els de més enllà. "És l'espai més ampli, el més porós", ha expressat, abans de recordar que també hi haurà set punts més de la ciutat, a altres districtes, on també hi haurà corals i actes d'encesa de llums.
Aquesta edició 2025, de fet, està especialment dedicada als cors de la ciutat, ha detallat Collboni a la presentació oficial. En clau musical, a més, la nadala oficial escrita per enguany s'anomena "Un cor que batega", i ja es pot descobrir a l'espot oficial presentat per l'Ajuntament. A l'acte d'encesa de llums central, a part d'escoltar la cançó, també hi haurà dansa aèria, straps i altres gestos artístics. Quan irrompi la la il·luminació nadalenca, també es podran gaudir els nous "llums d'autor" que s'estrenen a la plaça de Catalunya, la via Laietana, el carrer Aragó, la Gran Via i el passeig de Sant Joan.
Igualment, s'ha insistit que tornarà a haver-hi una proposta lumínica sobre les façanes de l'Ajuntament i de la Generalitat, a la plaça de Sant Jaume, amb una proposta conjunta per Nadal. També es mantindrà el pessebre a l'interior del consistori barceloní, però aquesta vegada serà "el triple de gran", ha exposat Collboni. Tanmateix, ha deixat la incògnita sobre si hi haurà algun element més a la plaça de Sant Jaume, objecte de debat habitual, més enllà del tradicional arbre nadalenc que disposarà Mercabarna. El que sí que s'ha apuntat és que l'estel que l'any passat ocupava el centre de la plaça canviarà d'ubicació: es preveu portar-lo a algun altre punt de la ciutat, a un altre districte. De moment, però, aquests detalls han quedat sense revelar.
Sobre l'espectacle de Cap d'Any a l'avinguda Maria Cristina, entre la plaça Espanya i la muntanya de Montjuïc, també s'ha detallat que el músic barceloní Marc Parrot serà qui comandi la direcció musical i creativa de l'acte. Igualment, com els anys anteriors, hi haurà drons, tecnologia audiovisual i pirotècnia per donar l'entrada a l'any 2026.