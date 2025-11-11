Talent Arena 2026 reunirà de nou a Barcelona líders del sector tecnològic com l'inventor de la WWW

Mobile World Capital Barcelona ha presentat aquest dimarts la segona edició de Talent Arena, que reunirà a la comunitat internacional de desenvolupadors i que enguany tindrà nous espais. En el marc del MWC, del 2 al 4 de març, Fira Montjuïc acollirà referents tecnològics com l’inventor de la World Wide Web, Tim Berners-Lee; la investigadora de Boston Dynamics AI Institute, Kate Darling; el VP de Linux Foundation, Tim Serewicz; o el DJ, productor i emprenedor, Steve Aoki. El CEO de la MWC, Francesc Fajula, ha assegurat en tan sols una edició l’esdeveniment ja s’ha “consolidat com l’esdeveniment de referència a Europa del talent digital”.\r\n