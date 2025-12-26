Aquesta és la pensió mitjana a Catalunya: puja un 4,4% al desembre

Les pensions segueixen augmentant aquests darrers anys. L'última pujada ha estat d'un 4,4% al desembre i la mitjana supera els 1.300 euros al mes, segons el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. La mitjana concreta és de 1.370,39 euros, xifra que se situa uns 52 euros més que la mitjana estatal.
La prestació mitjana de jubilació s'ha situat en els 1.547,21 euros (uns 35 euros més que la mitjana estatal) amb 1,2 milions de beneficiaris, mentre que la prestació per incapacitat permanent ha estat de 1.328,62 euros en l'últim mes del 2025 i la de viduïtat ha arribat als 953,64 euros. En paral·lel, la pensió mitjana per orfandat a Catalunya ha estat de 519,11 euros i la de favors familiars s'ha situat en els 856,71 euros.
Quina és la pensió mitjana a la teva zona?
Per demarcacions, l'import mitjà per pensió ha sigut de 1.410,97 euros a Barcelona, un 4,3% més que al desembre de l'any passat i quasi un 7% per sobre la mitjana espanyola. A les comarques de Girona, la pensió mitjana ha sigut de 1.242 euros, un 4,77% més que el desembre del 2025 i quasi un 6% menys que la mitjana estatal; i a les comarques de Lleida l'import va ser de 1.192,82 euros, un +4,9% anual més però un 9,5% menys que la mitjana estatal. Per últim, a les comarques de Tarragona, l'import de les pensions al desembre ha estat de 1.293,25 euros, un 4,53% anual més i un 1,8% per sota la mitjana estatal.