On se celebra Sant Esteve més enllà de Catalunya?

L'endemà del dia de Nadal és festiu a Catalunya i a les Illes Balears, tot i que no pas a la resta de l'Estat. El 26 de desembre és Sant Esteve i es commemora la mort del primer màrtir, apedregat per seguir les ensenyances de Jesús. Veus més profanes, però, apunten que el 26 de desembre és festiu per donar temps per tornar a casa després de la celebració de Nadal. Sigui com sigui, a banda de Catalunya, el dia de Sant Esteve també és festiu a molts altres països, especialment d'Europa.
A Irlanda, el Wren Day
Una de les celebracions que més crida l'atenció entre totes les que es fan el 26 de desembre és el Wren Day irlandès. Coincidint amb el dia de Sant Esteve, la tradició simula la cacera dels reietons, uns ocells molt petits de la família dels passeriformes. Després, uns homes vestits amb màscares els enganxen al capdamunt d'un pal i fan desfilades amb música als pobles. L'objectiu, aconseguir que els veïns els donin diners. Qui dona diners és correspost amb una de les plomes de l'ocell, que es creu que porta bona sort a qui la rep.
A Itàlia, menjar típic de cada regió
El dia de Sant Esteve també és festiu arreu d'Itàlia. Allà, però, no hi ha un únic plat estrella, com passa amb els canelons a Catalunya. En el cas d'Itàlia, també és tradició reunir-se amb la família al voltant d'una taula, però cada a cada racó del país s'opta per un àpat típic propi.
El segon Dia de Nadal
A la pràctica, a Catalunya el dia de Sant Esteve es converteix en una pròrroga del dia de Nadal. Països com Alemanya, Polònia o Holanda apliquen la mateixa lògica i el 26 de desembre és festiu arreu del país i qualificat oficialment com el Segon Dia de Nadal.
També el 27 de desembre i el 9 de gener
Els països de tradició catòlica celebren el dia de Sant Esteve el 26 de desembre, però aquells on la religió cristiana ortodoxa és majoritària ho fan el dia 27. A més, aquelles esglésies nacionals que segueixen el calendari julià, com la russa, ho celebren el 9 de gener.
El Boxing Day
Al Regne Unit el 26 de desembre és l'anomenat Boxing Day. La celebració té diversos possibles orígens, però un dels més acceptats és el que es remunta segles enrere. Segons diu la tradició, l'endemà de Nadal, les classes poderoses oferien capses amb menjar als servents.
En l'actualitat, durant el Boxing Day es promou que els britànics facin donacions a causes benèfiques i també és l'inici de les rebaixes als comerços. A més, per als amants de futbol, la Premier League celebra cada temporada una jornada de competició coincidint amb el dia de Sant Esteve.