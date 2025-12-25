Unes 50 persones desallotjades del B9 van passar la nit de Nadal sota el pont de la C-31

Unes cinquanta persones desallotjades de l'antic institut B9 de Badalona aquesta setmana van passar la nit de Nadal aquest dimecres sota el pont de la carretera C-31. No tots els desallotjats havien acceptat l'oferiment de reallotjar-los: Govern, entitats socials de Badalona i Sindicatura de Greuges de la Generalitat van acordar dimarts reallotjar els qui van ocupar l'antic alberg de Ca Bofí Vell després de ser desallotjats del B9.
D'altra banda, Càritas, Sant Joan de Déu Serveis Socials i Fundació Llegat Roca i Pi van reubicar dimarts 52 desallotjats més del B9 a diferents localitzacions posades a disposició per entitats i per la Generalitat. La Creu Roja va traslladar una trentena dels desallotjats el 24 de desembre.
En aquest punt restaran entre 70 o 90 persones que van decidir quedar-se per seguir denunciant la situació. A banda d'aquesta trentena, entitats socials n'han reubicat 52 més, i també s'ha trobat solució per als entre 10 i 15 que ocupaven l'antic alberg Can Bofí Vell.
Albiol assegura que la situació "està resolta"
L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, va aplaudir aquest dimecres la "col·laboració institucional" amb el Govern en la gestió de la crisi del B9. Durant un ple municipal extraordinari, l'alcalde va assegurar que després dels reallotjaments de les darreres hores, que ha impulsat Drets Socials i diverses entitats, la situació està "gairebé resolta". En aquest sentit, Albiol celebrava que les implicacions que això té per al veïnat on hi havia l'ocupació i ha aprofitat per reclamar l'enduriment de les lleis en aquest àmbit. L'oposició, per la seva banda, li retreia inacció vers els desallotjats del B9.
Durant el seu discurs, Albiol va insistir, com ja va reiterar en diverses ocasions els darrers dies, que el desallotjament del B9 era una acció contra l'ocupació il·legal i no contra la immigració. "Tant em fa que els que siguin blancs o negres. Seguirem amb aquesta línia de treball", ha etzibat l'alcalde. Albiol en va parlar al ple municipal durant el debat d'un punt per aprovar una pròrroga del contracte programa de col·laboració entre l'Ajuntament amb el Departament de Drets Socials i després que els grups de l'oposició ho aprofitessin per criticar la gestió de "l'emergència" del B9.