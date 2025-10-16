Quin dia s'encendran els llums de Nadal a Barcelona?

Il·luminació nadalenca a la vista. Barcelona encendrà els llums de Nadal el dissabte 22 de novembre a partir de les 18.30 h al Passeig de Gràcia, des d'on es donarà pas a l'encesa de tota la il·luminació de la ciutat. Així, el tret de sortida tornarà aquest, com l'any passat, però aquest cop es farà en dissabte.
La ciutat de Barcelona comptarà amb 126 km de carrers il·luminats per Nadal, 16 més que el Nadal passat, amb un pressupost global de 3,8 milions, un 15% més que l'any passat. L'Ajuntament va anunciar el mes de juny que s'ampliarà l'horari d'encesa i que es destinaran 1,3 milions d'euros a subvencions a eixos comercials per sufragar el 75% del cost en aquestes zones. El consistori ha fet un concurs perquè dissenyadors elaborin quatre propostes en grans artèries com la plaça Catalunya, la Gran Via, el carrer Aragó i la nova Via Laietana.
Enguany, l'encesa s'avança uns dies -l'any passat l'encesa va ser el dijous 28 de novembre-. El motiu, segons ha explicat la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica i Ocupació, Raquel Gil, és que l'alcalde Jaume Collboni i altres membres del govern tenen previst anar a la Fira del Llibre de Guadalajara (Mèxic), que se celebra del 29 de novembre al 7 de desembre i que té Barcelona com a ciutat convidada d'honor en la seva 39a edició.
Mataró, amb llums des de l'agost
El cas insòlit d'enguany amb les llums de Nadal a Catalunya és Mataró. Estan instal·lades des de l'agost. L'Ajuntament explica que aquest any es posaran molts més llums de Nadal, amb la idea que arribin a tots els barris. Així doncs, s'ha pres la decisió de comprar-los en lloc de llogar-los. Com que cal fer noves instal·lacions de punt de llum a espais on fins ara no hi havia llums de Nadal, s'ha aprofitat el mes d'agost, amb menys moviment a la ciutat, per iniciar les instal·lacions.
La instal·lació consisteix en un miler de punts de llum per tota la ciutat, tot i que l'Ajuntament defensa que no suposarà una gran despesa energètica. Segons detalla el consistori, són leds de baixa potència amb poc consum perquè volien un consum "sostenible i reduït". De fet, l'empresa que té el projecte ha estat la millor proposta de sostenibilitat. Malgrat la instal·lació precoç, els llums no s'encendran fins al 28 de novembre, uns dies després de Barcelona.