Íñigo Martínez defensa obertament la independència de Catalunya: «Ha de ser lliure per governar el seu territori»

Iñigo Martínez va robar el cor als barcelonistes per la temporada 2024/2025, un any de somni en el qual a inicis de temporada ningú donava res per una plantilla plena de nois joves, alguns adolescents, i tres o quatre jugadors en edat de poder-se retirar-se. Un cop va acabar la temporada i es va ser a dos minuts d'arribar a la final de la Lliga de Campions, els blaugranes van titllar l'any futbolístic com un dels millors de la darrera dècada.
El central basc, juntament amb Pau Cubarsí, va fer probablement una de les millors temporades de la seva trajectòria professional al capdavant de la defensa blaugrana. L'entesa amb els companys, amb el club i l'afició va ser una realitat des del minut u que va començar a comportar-se com un líder dins dels terrenys de joc, i va esdevenir com un dels jugadors clau per jugar de la manera que va jugar el Barça durant la primera temporada de Hansi Flick.
Més enllà dels camps de futbol, també es feia estimar pels culers i donava importància allò que pocs futbolistes que no siguin de la Masia saben donar-li: la llengua i la catalanitat. Tot i que sembli minúscul, Íñigo escrivia publicacions a les xarxes socials en català, agraïa el suport dels culers en català, i penjava fotografies del partit on es veien grans senyeres i estelades i, es vulgui o no, és basc, i això també generava una connexió especial amb el jugador.
Durant els festejos de les copes i fins i tot durant la celebració d'algun gol no tenia cap problema a alçar la senyera i la ikurriña, fins al punt que durant la celebració del triplet, de Lliga, Copa i Supercopa, va alçar una estelada des del lloc més alt de l'autocar davant de milers d'aficionats. La foto ja es tenia i les xarxes van revolucionar tant amb missatge d'estima i complicitat com de missatges de ràbia i odi.
Ara, lluny de Barcelona, Catalunya i Espanya, ha donat una entrevista a la COPE, un dels mitjans més espanyolistes. Juanma Castaño l'ha entrevistat via telemàtica i Iñigo Martínez, des de l'Aràbia Saudí, ha parlat sense pèls a la llengua.
Sí a juntar política i futbol
Castaño no ha pogut estar-se de preguntar-li per aquella imatge on surt alçant una estelada en mig de la rua de celebració. Concretament, Castaño afirma que seria lògic que una persona que és independentista no vulgui jugar amb la selecció espanyola, però Íñigo el desencaixa: "No té res a veure. Una cosa és que jo estigui a favor d'un poble que vulgui ser lliure, que pugui controlar el seu país com vulgui i l'altre és que no vulgui anar amb la selecció. Si no, no hauria anat mai amb la selecció", argumenta el jugador basc.
El veterà jugador explica que si realment hi hagués aquesta relació entre el causa-efecte ell hauria estat el primer a dir "no" a la selecció. Així mateix, Íñigo també indica que l'assenyalament que ell ha rebut per aquest tema és perquè és basc, un fet que probablement l'ha fet sentir més empatia i voler que si una gran majoria o quasi la majoria vol ser lliure pugui ser-ho.