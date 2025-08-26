Una ciutat catalana instal·la els llums de Nadal en ple agost

Badalona era la ciutat catalana que protagonitzava el xou nadalenc per la competició amb Vigo per tenir l'arbre de Nadal més gran. Doncs bé, a les dues ciutats els ha sortit competència, en un altre sentit, dins la mateixa Catalunya: Mataró ha decidit instal·lar els llums de Nadal en ple mes d'agost.
En declaracions a TV3, la regidora de Promoció de la Ciutat de l'Ajuntament, Heidi Pérez, ha detallat que els llums han costat al voltant de 400.000 euros i que el preu ja incloïa la instal·lació. El consistori defensa que la inversió feta quedarà amortitzada en vuit anys.
Però, quin és el motiu de posar-les a l'agost? Doncs l'Ajuntament explica que aquest any es posaran molts més llums de Nadal, amb la idea que arribin a tots els barris. Així doncs, s'ha pres la decisió de comprar-los en lloc de llogar-los. Com que cal fer noves instal·lacions de punt de llum a espais on fins ara no hi havia llums de Nadal, s'ha aprofitat el mes d'agost, amb menys moviment a la ciutat, per iniciar les instal·lacions.
A carrers del centre del municipi com el Camí Ral o el Camí de la Geganta els guarnits ja llueixen des de fa dies. Les feines s’han avançat per poder instal·lar el doble de punts de llum que l’any passat. Donada l’extensió de la instal·lació (uns 13.500 metres de línia d’enllumenat), el consistori ha optat per avançar els treballs per poder-los fer en ple estiu.
La instal·lació consisteix en un miler de punts de llum per tota la ciutat, tot i que l'Ajuntament defensa que no suposarà una gran despesa energètica. Segons detalla el consistori, són leds de baixa potència amb poc consum perquè volien un consum "sostenible i reduït". De fet, l'empresa que té el projecte ha estat la millor proposta de sostenibilitat. Malgrat la instal·lació precoç, els llums no s'encendran fins al 28 de novembre.