Barcelona ampliarà 16 quilòmetres els llums de Nadal als carrers de Barcelona

La ciutat de Barcelona comptarà amb 126 km de carrers il·luminats per Nadal, 16 més que el Nadal passat, amb un pressupost global de 3,8 milions, un 15% més que l'any passat. Ho ha anunciat aquest divendres l'Ajuntament, que ha explicat que s'ampliarà l'horari d'encesa i que es destinaran 1,3 milions d'euros a subvencions a eixos comercials per sufragar el 75% del cost en aquestes zones. El consistori ha fet un concurs perquè dissenyadors elaborin quatre propostes en grans artèries com la plaça Catalunya, la Gran Via, el carrer Aragó i la nova Via Laietana.