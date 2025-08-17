La 57 edició de l'UCE arrenca amb un crit d'alerta sobre els lideratges «disruptius i radicals»

Sota el lema "Cap a la postdemocràcia? La resistència als Països Catalans", la 57a edició de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) ha començat aquest diumenge a Prada. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha participat en l'acte d'inauguració on ha assenyalat que en un context geopolític "complex" i amb lideratges "disruptius i radicals que abracen tècniques de l'extrema dreta", cal oferir a les noves generacions eines per construir identitats "obertes, inclusives i crítiques".
En aquest sentit, la consellera d'Educació ha fet referència a un sistema democràtic "que pot erosionar en moments de transformació".
Per la seva banda, el president de la Fundació UCE, Joandomènec Ros, ha parlat d'una resistència "obligada" davant polítiques "que ignoren la situació geopolítica actual i que no entenen que el canvi climàtic transformarà el món".
Noves eines per a les noves generacions
Per fer front a aquesta nova etapa, on "preocupa com alguns valors consolidats es posen en qüestió", la consellera d'Educació ha defensat la responsabilitat de mostrar als joves noves eines per encoratjar-los a adquirir un compromís amb el diàleg i el respecte per la pluralitat i la igualtat. Niubó ha instat que la població "sigui capaç de distingir fets d'opinions i rebutjar manipulacions amb una visió constructiva".
La consellera també ha advocat per pensar "com ens posicionem" i com a país en aquest context de lideratges i amb quines aliances. En aquest sentit, ha fet referència al Pla Lidera: "Cal liderar el creixement per compartir prosperitat" ha dit.
Niubó també s'ha referit al compromís del Govern amb una educació que reforci els aprenentatges amb un pla de millora de la llengua, suport i inclusió. A més, la consellera ha considerat l'UCE com un "punt de trobada, de diàleg i reflexió crítica on la cultura i el pensament es donen de la mà per entendre el present i imaginar el futur".
Per la seva banda, el vicepresident del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, Nicolau Garcia, ha considerat que cal resistir davant la postdemocràcia que ha de venir com una "reacció" al feixisme i les privacions de llibertats.
Així mateix, el diputat de la Diputació de Girona, Joan Plana, ha dit que cal estar preparats amb els valors del compromís pel país, la llengua i la democràcia.