L'UCE clourà a Manresa amb una mirada crítica i plural sobre el sistema educatiu

La 7a edició de la Universitat Catalana d'Estiu a Manresa tancarà aquest dissabte després de tres dies de taules rodones, debats i ponències que han abordat amb profunditat l'estat actual del sistema educatiu i els reptes que té plantejats. La consellera d'Educació i Formació professional, Esther Niubó, serà l'encarregada de cloure les jornades, en un acte institucional que també comptarà amb la participació de representants de l'Ajuntament, de la Fundació UCE i de l'entitat Gest!.

El català, la inestabilitat política i la formació docent, en el punt de mira

L'edició d'enguany ha posat sobre la taula qüestions com el retrocés en l'ús social del català entre els joves, la necessitat d'evitar vaivens polítics en educació, la formació del professorat o l'equitat en l'accés als estudis superiors. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, va obrir dijous les jornades alertant de l'afebliment de la intensitat d'ús del català entre infants i adolescents, tot proposant actuacions per reforçar-lo més enllà de les aules.

Exconsellers debaten sobre les polítiques educatives aplicades

Una de les sessions destacades va reunir tres exconsellers d'Educació -Ernest Maragall, Irene Rigau i Anna Simó- que van analitzar els objectius i contradiccions de les polítiques educatives aplicades en diferents períodes. Maragall va advertir que les polítiques públiques no sempre van al ritme dels canvis socials; Rigau va defensar auditories de centre i més formació per als docents, i Simó va reclamar estabilitat, més inversió i mesures orientades a millorar els resultats.

Debat intens sobre l'aprenentatge a primària i secundària

Altres sessions han abordat la renovació pedagògica, la inclusió i l'educació no formal, així com l'ensenyament primari i secundari, amb veus com les de Mònica Nadal, de la Fundació Bofill, i Susanna Roch, de Front Comú, que van mostrar visions diferents que van despertar un debat viu entre el públic.

Dissabte, cloenda amb focus en l'accés i les reformes

La jornada de dissabte inclourà un debat sobre la llengua a l'escola i la immersió lingüística, i una ponència centrada en l'accés als estudis superiors des de la formació professional i la universitat. El debat final sobre les reformes pendents al sistema universitari, amb els rectors Joan Guàrdia (UB) i Josep Eladi Baños (UVic-UCC), precedirà la cloenda oficial de l'UCE 2025.