El Baxi Manresa es reforça amb Akobundu-Ehiogu, un saltador imponent per dominar la pintura

El Baxi Manresa incorpora el pivot nigerià Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, una peça de gran potencial físic per reforçar la pintura de cara a la temporada 2026-26. Amb una alçada de 2,08 metres, 25 anys i dues temporades d'experiència al bàsquet europeu, el nou jugador arriba del Varese italià, on ha acreditat 7,5 punts, 4,1 rebots i 2 taps per partit, sent el millor intimidador de la lliga.

El club del Bages ha oficialitzat el fitxatge aquest dijous i destaca la seva capacitat de salt, la seva contundència en defensa i les seves ganes de créixer en les dues competicions en què competirà amb l'equip manresà: la Lliga Endesa i l'EuroCup. Signa per una temporada.

Trajectòria ascendent des de la NCAA fins a Europa

Akobundu-Ehiogu (Lagos, Nigèria, 7 d'octubre de 1999) va iniciar la seva carrera universitària als Estats Units d'Amèrica, primer amb els Texas-Arlington Mavericks (2020-2022) i després amb els Memphis Tigers (2022-2023). La seva projecció física li va obrir les portes d'Europa, primer amb els Tigers Tübingen d'Alemanya i la temporada passada amb l'Openjobmetis Varese, a la primera divisió italiana.