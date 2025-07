El Baxi Manresa renuncia a l'equip de Tercera Federació

Els equips base del Baxi Manresa tindran una novetat la propera temporada. L'aventura dels bagencs a la Tercera Federació es dona per finalitzada i al seu lloc, hi haurà un equip a la recentment creada lliga sots-22 (U22). Aquesta nova competició, pensada per a què els joves tinguin un espai adequat per a seguir el seu desenvolupament, ha portat al club manresà a decidir aquest canvi en l'estructura del bàsquet base.

Biel Colominas, en l'entrevista concedida a NacióManresa, es mostra molt satisfet amb la plantilla que el club ha aconseguit per participar en aquesta nova competició. "Els jugadors ens poden ajudar molt en el dia a dia del primer equip", ha valorat el nou director esportiu del Baxi Manresa. Com a exemple posa Max Gaspà. "Estem contents que a un jugador que ha fet camí dins el planter del Baxi Manresa li puguem donar l'oportunitat de ser al primer equip i és perquè s'ho ha guanyat i perquè el seu dia a dia ens ajuda molt", afegeix Colominas. L'esperança és que en el futur sorgeixin nous jugadors que segueixin les passes de Gaspà.