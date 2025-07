Biel Colominas: «Era a casa preparant coses pel draft quan em va trucar el president»

El nou director esportiu del Baxi Manresa, Biel Colominas, arriba al Nou Congost amb ganes d'aprendre molt de tots els estaments del club, alhora que valora l'oportunitat rebuda. Assegura que no va rebre pressions per prendre una decisió amb rapidesa. Pel què fa als fitxatges que falten per completar la plantilla, el Baxi Manresa es prendrà el temps necessari en la cerca dels millors jugadors possibles. El què no varia és l'objectiu inicial. Primer de tot la permanència i a partir d'aquí serà la classificació qui situï l'equip on es mereix.

Fins fa pocs dies poca gent sabia qui era en Biel Colominas. Per qui encara no el conegui ens pot explicar qui és en Biel Colominas?

És un noi de 28 anys de Sant Celoni i apassionat pel bàsquet. Havia jugat tota la vida al meu poble. Vaig estudiar Ciències de l'activitat física i l'esport amb l'objectiu d'enfocar-ho a la part del bàsquet fins que a tercer curs d'universitat vaig tenir la gran sort de conèixer el Martí Artigas que és l'scouting internacional dels Orlando Magic. Em ca fer descobrir el mon de l'scouting i conèixer jugadors. Era una cosa que ja em cridava l'atenció i el Martí va ser la meva porta d'entrada. Com s'ha dit per altres lloc jo vaig començar col·laborant amb Eurohopes que és una plataforma molt interessant amb una feina que era de voluntariat. Vaig practicar fent informes en anglès, fent seguiment de jugadors, començar a viatjar, fer connexions que és la part més important de la feina que tenia fins ara... I d'això me'n podré aprofitar en la meva tasca de director esportiu del Baxi Manresa.

Fa uns anys, un exentrenador del Barça de futbol va explicar que el dia abans de rebre la trucada per ser-ne l'entrenador estava passejant amb les vaques pel seu poble. Què feia Biel Colominas el dia abans de rebre la trucada del Baxi Manresa?

Era a casa acabant de preparar coses del draft que era al cap de pocs dies perquè tenia una responsabilitat de preparar petits detalls. Estava tranquil i em va trucar el president. També estava a punt de marxar cap a Suïssa al Mundial sots-19 a treballar. Bàsicament va ser així

I què va pensar?

Primer notar una sensació de felicitat i agraïment. Imagino que rebre la trucada era una senyal d'una feina ben feta i que algú havia valorat. Jo he estat fidel a la meva mare de ser i de treballar i que algú et valori i et vulgui conèixer una mica més nivell professional comporta agraïment, satisfacció i privilegi.

La feina de director esportiu és molt important i més en moments com en aquest. I el Baxi Manresa es troba que precisament en aquests moments li marxa el director esportiu. Li van posar pressa per decidir-se?

No. Em cap moment em van posat pressa. Sí que crec que tots els timings de les coses anaven desencadenant-se amb una situació de rapidesa però mai vaig notar pressa per per del club. Em van respectar els meus temps per pensar coses, preguntar coses i processar coses. Van entendre que havia de processar coses perquè era un canvi molt gran.

Algú podria preguntar-se com un jove que és dins una estructura NBA fitxi per un equip amb recursos limitats com el Baxi Manresa. Què els hi diria?

És el què vaig dir el dia de la meva presentació. És l'oportunitat d'estar a prop d'una dinàmica d'equip, de jugadors, de cos tècnic... Estar més involucrat amb el dia a dia de l'equip, que les meves decisions o les meves idees tinguin un impacte més directe amb les coses que passen el dia a dia a nivell esportiu amb l'equip... Sona molt atractiu el tema de l'NBA però al final estava lluny de la presa de decisions. Crec que a Manresa se m'obria l'oportunitat d'estar molt més a prop de l'equip i treballar amb un staff molt properament. A nivell de creixement personal i professional era una oportunitat d'or.

Haver de substituir el Xevi Pujol és un repte o una mala jugada?

Crec que és un repte. No descobriré res si dic que el Xevi ha fet una feina increïble des de què va començar ajudant als entrenadors i després com a director esportiu. Sempre deia que la clau és la idiosincràsia que té el club. I jo m'agafo a això. Per mi, el repte és Moentendre què és el club i què vol. I em vull enganxar a això. Arribo al club amb ganes de sumar.

Hi ha haver traspàs de poders amb l'antic director esportiu?

No. Amb el Xevi tenim una relació personal molt bona que hem tingut tots aquests anys. Hem compartit temps junts. Però ell també té molta feina. No sé si està vivint una situació similar a la meva a Vitòria amb tants canvis. No hem tingut el temps encara de seure i parlar amb calma. Però des del club m'han transmès el què necessiten. I per mi, el més important és saber el què el club demana i necessita de mi.

És cert que el Xevi Pujol va donar el seu nom al club?

No en tinc ni idea.

Com ha trobat el club després de la seva arribada?

Molt bé. Tothom està disposat a explicar-me el què necessito saber i respondre les preguntes que pugui tenir. Crec que la clau del Manresa és que hi ha una forma de treballar molt ben definida. El què ha hagut de fer és seure, agafar tota la informació i anar-la processant. I tinc la gran sort que els professionals que hi ha dins el club tenen molt bona predisposició.

Una altre persona molt important al club és l'entrenador. Va comentar el dia de la seva presentació que amb el Diego Ocampo us coneixeu de fa temps. Potser als darrers temps havíeu perdut una mica el contacte. Com ha anat el retrobament?

Perdre el contacte no. Ens coneixíem i teníem bona relació. Simplement, no s'havien donat les circumstàncies d'haver coincidit més. Però a la copa del rei ens vam veure i vam estar parlant de manera espontània. Amb el Diego, molt bé. Encaixa amb la identitat del què vol el club. És una persona que pensa més enllà de la propera temporada i que sempre té idees. Sempre estar obert a compartir i demanar opinions. Per mi, com a persona que entra a fer aquesta feina per primera vegada poder comptar amb algú que té aquesta forma de ser a nivell personal i professional és una gran sort. La figura del Diego és una raó més per convèncer-me que aquest és un bon lloc per començar la meva carrera com a director esportiu.

El concepte de bàsquet de Diego Ocampo i el seu és semblant?

Crec que sí. Ho vaig dir en la meva presentació. Tinc una forma de veure el bàsquet i el tipus de jugadors que a mi m'agraden que encaixen molt en tenir molta gana per poder millorar, en sacrificar-se... I aquesta és la identitat del Manresa. Quan el club decideix fitxar el Diego és perquè creuen que encaixa amb això i també crec que si em venen a buscar a mi és perquè totes aquestes parts em conflueixen molt bé.

En la seva tasca d'observador per als Sacramento Kings, anava a veure jugadors en concret però també en veia d'altres que no era l'objectiu principal. Això permet crear una base de dades molt important i pensar si un jugador pot anar a l'NBA, l'Eurolliga o l'ACB. Els jugadors que manquen per completar la plantilla sortiran d'aquesta base de dades?

Segur que algunes idees sortiran d'aquí. Jugadors que anem treballant venen de jugadors que jo coneixia o havia vist. És un bon punt de partida. Però evidentment, hi ha moltes idees noves que aniran sortint. Tenim el Josep Escarré que domina amb el tema d'estadística i ens ajuda molt en un punt de vista més numèric que ens ajuda a filtrar.

Hi ha algun jugador apunt de tancar-se o al ser jugadors que han de ser importants s'ha de pensar bé i, per tant, trigarà una miqueta més?

Hi estem treballant. No sé dir un timing però cada dia hi estem treballant. Hi ha coses que no depenen exclusivament de nosaltres. Cal arribar a acords amb representants. Nosaltres també debatem sobre diversos jugadors. Anem de mica en mica. És difícil saber quan una operació es pot tancar. Això ho marca el mercat i com, imagino que ha passat altres estius, el mercat del Manresa no pot ser ara al principi tot i que ja hem fet incorporacions abans que acabés la temporada passada. Però dir quan podem tancar una operació és complicat. Tancarem operacions amb convenciment i que ens encaixin en tots els sentits

En la llista de jugadors amb dret a tempteig hi ha el Derrick Alston pensant en possibles drets econòmics de cara al futur i el Marcis Steinbergs que interessa més esportivament. En canvi no hi és Emmanuel Cate. No ha estat possible incloure'l o ha estat una decisió tècnica?

Era una operació difícil d'assumir després de parlar amb els seus representants. Hem pres la decisió que creiem que era la més bona per a les dues parts.

El Baxi Manresa s'ha de reinventar de nou. Només seguiran quatre o cinc jugadors en funció del què faci Marcis Steinbergs. I un és Max Gaspà que debutarà com a jugador del primer equip. Aquesta temporada hi ha Eurobasket i el torneig de les Amèriques i ei Diego Ocampo arribarà més tard perquè dirigirà la selecció txeca. A l'hora de fitxar es prioritzaran jugadors que no tinguin compromisos internacionals?

Ho mirem tot. Tot té la seva casuística. De tots els jugadors que mirarem no hi haurà un cent per cent de les coses que seran ideals, No ens podem tancar les portes i descartar jugadors que juguin tornejos internacionals perquè això ens faria reduir el mercat. L'ideal seria que estiguessin aquí a la pretemporada i començar amb tot l'equip. Però tampoc ens podem permetre el luxe de ser tan taxatius i renunciar a possibles bones incorporacions per aquesta raó.

Plantilla de tretze o catorze jugadors?

Encara no ho tenim clar. Estem treballant perquè sigui una plantilla de tretze o catorze però anirà en funció de les opcions que hi hagi al mercat.

Quin paper han de tenir els joves del planter?

Tenim la gran sort que la lliga sots-22 ens dona un espai on experimentar com funciona aquesta nova competició. Serà un espai on podran estar més a prop de la dinàmica del primer equip. El Diego està molt obert a incorporar sempre talent jove a la dinàmica del primer equip, Em consta que aquesta temporada ja ho havia estat fent on volia que nanos estiguessin formant part d'aquesta dinàmica. I seguirem amb la mateixa intenció. Tenim un sots-22 que penso que està molt bé i alguns jugadors ens podran ajudar molt en el dia a dia a nivell d'entrenaments.

És compatible aquest equips sots-22 amb un equip a Tercera Federació?

No. Nosaltres hem optat per la lliga sots-22. El club ha pres aquesta decisió i és el què farem. No hi haurà equip a Tercera Federació i el nostre filial serà l'equip sots-22.

Per acabar, l'objectiu inicial és la permanència?

Sí, crec que sí. Per totes les raons i el què se m'ha transmès hem de començar en una posició de ser humils i treballar. Anar sumant al dia a dia i a partir d'aquí si fem bé les coses la classificació ens situarà allà on ens pertoqui. Però el nostre objectiu és començar treballant molt bé, que els jugadors agafin la identitat que vol el Diego i estar a l'alçada dels nostres competidors. I a partir d'aquí, esperar que els resultats ens acompanyin.