Biel Gabernet, del CN Manresa, finalista al Campionat d'Espanya Júnior de Natació

Els dies 25 i 26 de juliol, la Piscina Municipal Olímpica de Castelló va acollir el XLVI Campionat d'Espanya Júnior de Natació, una de les cites més exigents i destacades del calendari estatal. El Club Natació Manresa hi va tenir un representant de luxe: Biel Gabernet, un dels millors velocistes de la seva categoria i una de les grans promeses de la natació bagenca.

Gabernet havia aconseguit la mínima per competir en les proves de 50 i 100 metres lliures gràcies als seus excel·lents resultats al darrer Campionat de Catalunya, i arribava a Castelló amb un doble objectiu: millorar les seves marques personals i aspirar al podi.

Tot i no aconseguir finalment una medalla, el nedador del CN Manresa va completar una actuació molt destacada, classificant-se per a les dues finals i acabant en vuitena posició en ambdues proves, però molt a prop dels llocs de privilegi.

Gran rendiment als 50 lliures

A la prova de 50 metres lliures, Gabernet va aturar el cronòmetre en 23"63 segons, una marca que li va valer la vuitena posició en una final altament competitiva. El vencedor va ser Álvaro González, del Real Canoe NC, amb un temps de 23"27, mentre que el bronze es va decidir amb 23"38, només 25 centèsimes per davant del nedador manresà.

Una distància mínima que demostra el gran nivell competitiu de Gabernet i que el deixa a les portes d'un podi estatal que, de ben segur, no trigarà a trepitjar si manté aquesta progressió.

També vuitè als 100 lliures, a menys d'un segon del bronze

La història es va repetir als 100 metres lliures, on Biel Gabernet va registrar una marca de 51"89 segons, que el va situar novament en vuitena posició. En aquest cas, el vencedor va ser Héctor Arias, del CD Gredos, amb un temps de 50"97, mentre que el tercer classificat va marcar 51"31, a només 58 centèsimes del manresà.

En dues distàncies on les diferències es mesuren en dècimes i centèsimes, Biel Gabernet ha demostrat competitivitat, solidesa i ambició, amb una doble final que confirma el seu potencial en la velocitat curta.

Una progressió consolidada

Amb només 17 anys, Biel Gabernet s'ha consolidat com una de les figures emergents de la natació catalana i estatal. La seva presència a finals d'un Campionat d'Espanya Júnior no només reflecteix la seva capacitat competitiva, sinó també el treball del CN Manresa, que continua formant esportistes d'alt nivell en una disciplina exigent com la natació.

Tot i no aconseguir medalla, la seva actuació deixa un regust molt positiu i el situa com un nom a seguir de cara als pròxims campionats, especialment en un any clau per a la transició cap a la categoria absoluta.