Senegal i Argentina revaliden el títol en la 21a edició del Mundialet Intercultural

El Mundialet Intercultural de Manresa ha tancat aquest cap de setmana la seva 21a edició, amb una jornada final carregada d'emoció, esport i convivència a les instal·lacions del Gimnàstic de Manresa, que per primer cop han acollit el torneig. Més enllà del futbol, el Mundialet ha tornat a ser un reflex de la riquesa cultural i social de la ciutat, que compta amb ciutadania de 118 nacionalitats diferents, el 22,28% de la població, segons les dades provisionals del padró municipal a 31 de desembre de 2024.

En l'aspecte esportiu, els equips de Senegal i Argentina van revalidar el títol en les respectives finals absolutes masculina i femenina, disputades dissabte al vespre davant un públic molt nombrós que omplia les graderies. A la categoria de veterans, Paraguai es va imposar amb claredat a el Marroc, mentre que en la categoria de promeses, va ser França qui es va endur el títol després de superar Uruguai en la final disputada divendres a la tarda.

Quatre finals plenes de passió

La final masculina absoluta va enfrontar Senegal i Gàmbia, dos equips amb una gran trajectòria al torneig. Malgrat començar perdent (0-1), els senegalesos van reaccionar amb contundència i van acabar guanyant per 4 gols a 1, alçant-se com el millor dels dotze equips participants en aquesta categoria.

En la final femenina, Argentina va demostrar el seu domini en el torneig revalidant el títol assolit l'any anterior. Davant un combinat d'Equador molt combatiu, les argentines es van imposar per 3-1 en una final vibrant. Vuit equips han competit enguany en la categoria femenina, consolidant la seva presència dins del Mundialet.

La categoria de veterans va coronar Paraguai, que va vèncer amb autoritat per 3-0 davant del Marroc, vigent campió de l'any passat. En aquesta modalitat s'hi han inscrit un total de dotze conjunts, demostrant el creixent interès del futbol entre els més grans.

Finalment, a la categoria de promeses, França va ser superior al conjunt de jugadors d'Uruguai amb un marcador de 3-1, proclamant-se campiona d'una final disputada en un ambient festiu i amb molta participació familiar.

Un model de convivència a través de l'esport

Més enllà de l'àmbit esportiu, el Mundialet ha tornat a evidenciar la seva capacitat per teixir vincles interculturals, fomentar la convivència i projectar els valors de la integració i el respecte mutu a través del futbol.

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, el regidor d'Esports, Anjo Valentí, la regidora de Drets Socials, Mariona Homs, i el regidor de Cooperació, Pere Massegú, van ser presents en el lliurament de premis i van destacar el valor simbòlic i comunitari del torneig, més enllà dels resultats.

El Mundialet és impulsat per l'ONG Diapo, una entitat amb una àmplia trajectòria en l'atenció a la infància i la joventut, i compta amb una àmplia xarxa de col·laboradors i entitats implicades. Entre elles, destaquen la Federació Catalana de Futbol, l'Associació de Veïns de la Sagrada Família, l'Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona, i el Gimnàstic de Manresa, que ha cedit enguany les seves instal·lacions.

A més, els mateixos col·lectius participants, a través dels equips que representen diversos països i orígens, formen part activa del comitè organitzador, reforçant l'esperit col·laboratiu i d'autogestió que caracteritza el torneig des dels seus inicis.

Una celebració arrelada

Amb més de dues dècades de trajectòria, el Mundialet Intercultural s'ha convertit en una de les cites més arrelades i emblemàtiques del calendari social i esportiu de Manresa. Any rere any, ofereix un espai de trobada per a persones de procedències diverses, que comparteixen no només el futbol, sinó també moments de comunitat i reconeixement mutu.