L'Institut Bages Sud es quedarà a Castellbell i el Vilar amb un nou edifici al Borràs

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha celebrat l'anunci oficial de la Generalitat que el futur Institut Bages Sud es quedarà definitivament al municipi. L'equipament s'aixecarà en una parcel·la de 9.000 metres quadrats situada a l'avinguda Catalunya, al nucli del Borràs, i posarà fi a una situació de provisionalitat que s'arrossega des de l'any 2009, quan el centre es va posar en funcionament amb mòduls prefabricats.

La notícia s'ha confirmat aquest dilluns al matí en una reunió a la seu del Govern a Manresa amb la presència de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero; la directora dels Serveis Territorials d'Educació, Saray Gómez, i l'alcalde de Castellbell i el Vilar, Adrià Valls.

Valls ha qualificat la decisió com "un reconeixement a tota la feina feta des del consistori" i ha destacat l'esforç sostingut dels darrers dos anys per avançar els tràmits necessaris. L'Ajuntament ha destinat enguany 90.000 euros de fons propis per executar el projecte tècnic de modificació urbanística del sector del Borràs, una actuació que també permet donar compliment a una sentència judicial del 2016 que obligava a fer aquesta adaptació en el termini d'un any.

Un nou eix educatiu per al municipi

La ubicació escollida per a l'institut es considera idònia: es troba a molt poca distància de l'actual emplaçament provisional, i alhora permetrà consolidar un eix educatiu al municipi que inclogui també l'escola i l'escola bressol. "Aquesta és una de les grans prioritats del mandat", ha remarcat l'alcalde, que ha posat en valor l'aposta per garantir espais dignes per a l'educació secundària i per revertir la provisionalitat que ha durat gairebé dues dècades.

La tramitació tècnica per posar els terrenys a disposició de la Generalitat estarà finalitzada durant el primer semestre de 2026, segons fonts municipals. Un cop completat aquest pas, Educació podrà iniciar el procés per redactar i licitar el projecte constructiu del nou institut.