Santpedor tanca una Festa de Santa Anna molt participada

Santpedor ha viscut un any més la Festa de Santa Anna, la seva patrona, en una edició molt participada i amb novetats destacades com el Santa Anna Market i la suma del concert final de l'Estiu Jove, que van ampliar l'oferta d'activitats per a tots els públics. La festa, que se celebra ininterrompudament des de l'any 1507, és una de les més arrelades de la vila i manté el vot de poble en agraïment a la Santa per la seva protecció davant la pesta bubònica.

El regidor de Fires i Festes, Jordi Rojas, ha valorat molt positivament l'edició d'enguany: "Ha estat una Festa de Santa Anna participada i amb molta implicació per part dels santpedorencs i santpedorenques". En la mateixa línia, l'alcalde de Santpedor, Agustí Comas, ha subratllat que "és una celebració de retrobament entre familiars i amistats que uneix generacions i posa en valor la cultura i el patrimoni del poble".

Tradició i cultura per començar

La pluja de divendres va obligar a traslladar els primers actes a Cal Llovet, modificant l'ordre però mantenint el calendari amb normalitat. Amb el repic de campanes de les campaneres de Santpedor, es va donar el tret de sortida a la festa. El vot de poble, llegit per les autoritats municipals, va estar acompanyat d'una ofrena floral, d'un pilar dels Castellers de Santpedor i de l'actuació simbòlica dels Bous de Foc, amb el Bou Brufadet ballant sense foc.

La batucada dels Batukad'or i la ballada dels gegants de Santpedor van completar la mostra de cultura popular del vespre. També es va fer entrega de la bandera del pelegrinatge al col·lectiu de dones Ressò, que enguany han estat les portadores. L'acte va estar acompanyat per la regidora de la Dona, Marijó Aubarell.

Abans d'acabar la jornada, l'alcalde i el regidor de Fires i Festes van lliurar els diplomes als guanyadors del Concurs de Balcons Florits, dins el programa Santpedor en Flor. La nit va concloure amb ball amb Raül i una botifarrada popular amb gelat.

El pelegrinatge, la coca amb xocolata i la benedicció

El dissabte al matí, unes 200 persones van participar al tradicional pelegrinatge a Santa Anna, encapçalat per les dones de Ressò. El bon temps, més fresc gràcies a la pluja del dia anterior, va acompanyar l'ascens fins a l'ermita. A la Font de la Riera, es va repartir coca amb xocolata, i un cop a l'ermita, les campaneres de Santpedor van donar la benvinguda a tothom abans de la missa i la benedicció, seguides de la botifarrada.

Com és tradició, el trenet vermell va fer el trajecte de tornada per a les persones que ho necessitaven.

Novetats, música jove i un concert final molt especial

La tarda de dissabte es va omplir d'activitat amb el ball de sardanes amb la Cobla Lluïsos i el rosari a Santa Anna, seguint les tradicions litúrgiques. La gran novetat d'enguany va ser el Santa Anna Market, un espai de promoció per artistes locals amb inflables per a infants, situat al pàrquing de Cal Llovet.

Aquesta proposta es va enllaçar amb el Concurs de Música Jove del Lokal de la Vila, que va comptar amb l'actuació de Lactik i amb LaVanda com a grup guanyador del Concurs de Músics 2025.

El punt final a la celebració el va posar el concert dels Strombers, molt emotiu i vibrant, que també va tancar el programa de l'Estiu Jove. El record de Ferran Gallart va estar molt present al llarg del concert, viscut amb intensitat per un públic entregat.